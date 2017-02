Vinaròs es prepara per a celebrar un carnestoltes renovat

Dissabte, 4 de febrer de 2017 a les 00:00h

Una renovada comissió organitzadora agafa el relleu per al carnaval 2017 de Vinaròs. A continuació us mostren l'entrevista a Jordi Febrer, el seu president, i a Marc Albella, regidor de festes de la ciutat.



Mariola Nos / Vinaròs.



Mariola Nos entrevista Marc Albella, regidor de festes de Vinaròs, i Jordi Febrer, president de la COC (Comissió Organitzadora del Carnestoltes). Un relleu de gent jove que agafa el testimoni anterior i que pretén donar continuïtat i major qualitat a un carnestoltes que s'ha convertit en la festa més important de Vinaròs. De fet, ha representat fins i tot aquest any la ciutat a Fitur.



Un carnestoltes amb una setmana més de durada que espera que entre l'11 i el 27 de febrer la ciutat siga un punt de referència no solament per a la comarca sinó per tots aquells que vulguen gaudir de la festa, de les reines, de les comparses i del colorit en el qual la ciutat se submergeix.