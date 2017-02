Oltra, sobre el Caixafòrum a l'Àgora: ‘Per fi un contenidor buit tindrà un contingut permanent’

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 14:30h

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat, aquest divendres, respecte a la selecció de l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències com a ubicació per a l'obertura a València d'un Caixafòrum, que “per fi un contenidor buit tindrà un contingut permanent”.Oltra s'ha manifestat en aquests termes a preguntes dels periodistes després de la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser inquirida sobre si la Generalitat rebrà algun tipus de cànon per part de Caixafòrum pel projecte que permeta incardinar l'espai cultural en l'Àgora.“De moment és un embrió”, ha destacat la vicepresidenta, qui ha assegurat que “no hi ha res signat”. “Per descomptat, és una bona notícia que un edifici com l'Àgora per fi tinga un ús que posa en valor la cultura i posa un espai cultural a la disposició de la gent”, ha subratllat. No obstant això, ha precisat que el projecte està "en una fase molt inicial" i que, en aquest moment, "s'estan negociant els diferents interessos empresarials". En aquest sentit, la Generalitat "defensarà el nostre patrimoni, l'interès general", ha indicat en relació a l'Àgora, al mateix temps que ha apuntat que, "quan es vagen concretant temes de l'acord i del contracte, anirem informant". Al seu judici, la instal·lació d'un Caixafòrum en l'Àgora permetrà que, "per fi, un contenidor buit" tinga "un contingut permanent".Preguntada per la participació de l'arquitecte valencià Santiago Calatrava ---responsable del disseny de l'Àgora-- en la negociació del projecte, Oltra ha assenyalat que ell “té la propietat intel·lectual del disseny i de l'edifici”, per la qual cosa "té uns drets sobre l'estètica" del mateix. “Ha d'estar per a donar el vistiplau”, ha puntualitzat la vicepresidenta, qui ha agregat que es tracta d'"obligacions contractuals" establides per anteriors governs.