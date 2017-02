Suport del País Valencià a Mas, Ortega i Rigau davant el judici pel 9-N

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 15:00h

El manifest ‘Estem per la democràcia’ rebutja el procés judicial i aposta per una solució política a la reivindicació d’un referèndum d’autodeterminació

Una vintena d’entitats, sindicats i partits valencians mostren suport a Mas, Ortega i Rigau davant el judici pel 9-N.

ACN / València



Una vintena d’entitats, sindicats i partits del País Valencià han mostrat aquest divendres el seu suport a l’expresident de la Generalitat Catalana Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau davant el judici per desobediència que se celebrarà aquest pròxim dilluns al TSJC per haver organitzat el procés participatiu del 9 de novembre del 2014.



A través del manifest ‘



Infante: “No es pot combatre la democràcia judicialment”



El portaveu de la plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Toni Infante, ha manifestat que “no es pot combatre la democràcia judicialment” i que “els problemes que genera la democràcia només es poden solucionar amb més democràcia”. Infante ha afegit que el poble català, “com tots els pobles del món, té el dret a exercir democràticament els seus desitjos, dret a votar i decidir sobre el seu present i futur. Els límits que posa el sistema judicial i polític espanyol són profundament antidemocràtics”.



“Fem una crida a l’Estat espanyol a seure a negociar i escoltar els organismes internacionals sobre dret a decidir i autodeterminació”, ha dit Infante, remarcant que en aquests moments “hi ha una voluntat majoritària del poble català a favor d'expressar en una votació quina vol ser la seva relació amb l’Estat espanyol”.

Organitzacions signants



Les organitzacions valencianes han signat el manifest són Acció Cultural del País Valencià, l’Assemblea Antirepressiva i per les Llibertats el Micalet, el Bloc d’Estudiants Agermanats, les CUP d’Almàssera i Biar, Escola Valenciana, Estela Roja de Benimaclet, Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra Valenciana, Estat valencià, Intersindical Valenciana, JARIT, Lambda, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Poble Lliure, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i la Societat Coral el Micalet. A la presentació del manifest s’ha destacat també el suport de diferents personalitats entre les quals han destacat la del primer president de la Generalitat Valenciana, Josep Lluís Albinyana.



Present també a la roda de premsa, el secretari d’Acció Cultural,Toni Gisbert, ha dit que en aquests moments “s’està discutint sobre la negació del dret al vot” i ha mostrat preocupació per la “deriva” del govern espanyol. Gisbert ha afegit que ACPV ha traslladat el seu suport als encausats pel judici del 9-N i ha emplaçat les forces polítiques i socials de l'esquerra espanyola “a oferir vies de diàleg i possibilitats de solució alternatives en cas que el govern espanyol continuï tancat en la seva deriva autoritària”.





Per la seua part, el vicesecretari de coordinació territorial d’Esquerra Republicana del País Valencià, Francesc Sanchis, ha dit que “no es pot judicialitzar la democràcia” i ha insisit que “la política està per resoldre conflictes i si l’estat envia els jutges ens sembla perillós”.



Sobre la mobilització prevista a Barcelona el pròxim dilluns, els convocants han manifestat el seu suport i han manifestat que el fet “que un dilluns a les 08.30h del matí hagin confirmat la seva presència més de 25.000 persones denota la fermesa de la societat catalana per defensar la democràcia i barrar el pas a les postures autoritàries, negacionistes i judicialitzadores”, segons el que ha considerat Toni Infante. Alguns dels signants també hi seran presents donant suport als encausats, com és el cas d’Acció Cultural del País Valencià.