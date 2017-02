El TSJ arxiva la demanda d'Intersindical per successió d'empreses de RTVV

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 15:00h

CVMC, Intersindical, RTVV



EP / València.



El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià s'ha declarat “no competent” per a resoldre sobre la demanda per successió d'empreses interposada pel sindicat STAS-Iv contra l'ens públic Radio Televisió Valenciana, Televisió Autonòmica SA, RTVV-SAU, contra els liquidadors, contra la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació i enfront de la Generalitat, per la qual cosa decreta l'arxivament de les actuacions.



En un acte, datat l'1 de febrer i contra el qual cal interposar recurs, la sala social del TSJCV estableix que la possible successió d'empreses entre RTVV i la nova Corporació és un tema "que no entra dins de les qüestions litigioses que s'enquadren en les competències" d'aquest tribunal.



Independentment d'aquest aspecte, la sala adverteix en la seua resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, que la pretensió del sindicat "implicaria necessàriament que s'identificaren els treballadors potencialment afectats" per la hipotètica successió d'empreses.



Afegeix que el sol·licitat en la demanda d'Intersindical "sembla ser estrany en un vertader i real conflicte doncs, en ser públic i notori que a dia d'avui no s'han posat en funcionament els mitjans de comunicació previstos en la Llei 6/2016, la qual cosa s'està intentant, no és més que una sort de dictamen sobre una eventual successió d'empreses entre la nova corporació creada i l'extinta RTVV".



"I és doctrina molt consolidada que els tribunals han de decidir els conflictes reals, però no anticipar una decisió respecte a la quals es puguen produir en un futur més o menys immediat", raona.