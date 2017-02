El Consell avança amb la comarcalització del país amb la nova llei de mancomunitats

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 16:00h

Els municipis podran associar-se voluntàriament en mancomunitats de serveis ordinàries o en mancomunitats d'àmbit comarcal

Un acte de la Mancomunita de la Ribera Alta.

Foto: Riberaexpress



Etiquetes

Comarques, GVa, Mancomunitats



RedactaVeu / València.



El Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de Mancomunitats del País Valencià que pretén fomentar el desenvolupament de les mateixes com a "eix central" de les polítiques locals, i introdueix com a nova figura les mancomunitats d'àmbit comarcal.



Així ho ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple de l'Executiu valencià, en la qual ha subratllat que aquesta nova normativa, que ara haurà de passar pel Consell Jurídic Consultiu (CJC) i el Comitè Econòmic i Social (CES), estableix el marc legal per a les mancomunitats, defineix el règim jurídic que regula la seua creació, els òrgans de govern, les normes d'organització i funcionament i el procediment per a la supressió de les mateixes.



Segons ha dit, es vol passar del "model de competència" entre administracions a un altre de cooperació, configurant les mancomunitats com a eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans i com una referència bàsica per a les polítiques de la Generalitat i la resta d'administracions valencianes.



Per açò, la naturalesa de les mancomunitats d'àmbit comarcal ve marcada pel caràcter de voluntarietat, atorgant als municipis la llibertat d'elecció i adaptació a aquest model. Així, els municipis podran associar-se voluntàriament en mancomunitats de serveis ordinàries o en mancomunitats d'àmbit comarcal, amb la finalitat de fer-les servir per a la prestació en comú de serveis i l'execució d'obres de la seua competència.



A més, els municipis mancomunats podran participar en alguna o en totes les activitats que constitueixen l'objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o serveis siguen independents i açò no afecte l'eficaç actuació de la mateixa.



Excepte en el cas de les mancomunitats d'àmbit comarcal, es podran integrar en les mancomunitats municipis entre els quals no existisca continuïtat territorial, que pertanyen a diferents demarcacions i, fins i tot, a diferents comunitats autònomes.



Igualment, les Entitats Locals Menors podran formar part de les mancomunitats, si hi compten amb l'autorització de la iniciativa pel municipi matriu al qual estiguen adscrites.



Objectius



Aquest avantprojecte de llei estableix la distinció entre la nova figura de mancomunitats d'àmbit comarcal i les actuals mancomunitats de serveis. Així, es pretén afavorir la creació d'un tipus de mancomunitats basada en les delimitacions territorials històriques com a eix vertebrador.



D'aquesta forma, els municipis limítrofs vinculats per característiques i interessos comuns, podran constituir-se en mancomunitats d'àmbit comarcal, que gaudiran de la condició d'entitats locals i tindran al seu càrrec la prestació de serveis i la gestió d'activitats d'àmbit supramunicipal, representant els interessos de la població i territori comarcals en defensa d'una major solidaritat i equilibri dins del País Valencià.



És una prioritat acomodar jurídicament aquesta figura a la normativa bàsica en matèria de règim local després de la llei de racionalització.



També s'estableixen noves fórmules de coordinació de funcions municipals per a les mancomunitats com són la prestació conjunta de serveis, licitació de contractes i personal conjunt.



Es desitja facilitar la licitació conjunta de contractes no solament de serveis, sinó de subministraments i altres tipus de contractes i, fins i tot, la possibilitat d'establir centrals de contractació, la qual cosa contribuiria a l'eficàcia i eficiència dels recursos públics.



Generalitat i diputacions



Aquest avantprojecte de llei regula la relació de les mancomunitats amb la resta d'administracions públiques. Així, podran celebrar convenis de cooperació o assumir funcions en coordinació amb altres administracions públiques, orientades exclusivament a la realització d'obres i la prestació dels serveis públics que siguen necessaris perquè els municipis puguen exercir les competències o prestar els serveis previstos en la legislació de règim local vigent.



En aquest sentit, la Generalitat i les diputacions provincials prestaran especial assessorament i suport a les mancomunitats d'àmbit comarcal. Igualment, sempre que resultara possible, prestaran assessorament i suport al reconeixement d'àmbit comarcal de les mancomunitats ja existents que no tinguen aquest caràcter.



Les inversions proposades per les mancomunitats que suposen execució d'obres i serveis en benefici de diversos municipis tindran caràcter prioritari en els plans provincials d'obres i serveis, així com dins dels programes i plans d'inversions dels diferents departaments de la Generalitat.



Finalment, la Generalitat i les diputacions provincials fomentaran que es done participació a les mancomunitats d'àmbit comarcal en els programes i actuacions que hagen de realitzar-se en el seu àmbit.