Els municipis es planten ‘contra la política de subvencions arbitràries’ de la Diputació

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 17:30h

Regidors, alcaldes i diputats de les formacions progressistes es concentren massivament a les portes dels seus ajuntaments en unes protestes “sense precedents” contra la decisió de la Diputació d’Alacant de no participar en el Fons de Cooperació Local de la Generalitat, una situació que deixa aquestes comarques amb 13 milions menys de pressupost que les de la resta del territori.De nord a sud, d’est a oest, els càrrecs de la coalició Compromís, així com els del PSPV-PSOE i altres formacions progressistes, s’han concentrat aquest divendres 3 a la majoria dels pobles de més de 10.000 habitants, i el pròxim 1 de març ho faran davant la institució provincial mentre es celebra el seu ple ordinari.La acció produïda aquest divendres 3 de febrer és la “contestació” a un seguit de mesures que Compromís entén “perjudicials per als pobles”: disminució de les ajudes als municipis, manteniment de les ajudes nominatives amb interessos partidistes, augment de les despeses inherents als aparells polítics, utilització de la Diputació com a arma política davant el govern de la Generalitat i deixadesa de funcions de suport als pobles.Compromís valora com un “èxit sense precedents” aquesta primera acció reivindicativa per part dels grups municipals progressistes contra la negativa de la Diputació d’Alacant perquè els 141 pobles de les seues comarques reben 13 milions d’euros de la institució.La coalició demana una rectificació a César Sánchez i que abandone les polítiques d’enfrontament amb el Consell. A més, emplaça els seus càrrecs, així com els del PSOE-PSPV i altres formacions que se sumen a la concentració que tindrà lloc l’1 de març durant el ple ordinari de la institució provincial.“L’1 de març el ple de la Diputació sentirà la veu dels regidors i diputats reclamant els 13 milions d’euros que nega als pobles. La decisió del PP i el trànsfuga Fernando Sepulcre ha deixat els pobles alacantins sense la possibilitat de tindre una despesa prevista per als problemes que els municipis vulguen resoldre”, ha apuntat el portaveu de Compromís a la Diputació, Gerard Fullana.Per a Fullana, el president César Sánchez “ha sentit la veu dels pobles” que demanen una rectificació i que trobe la forma sí o sí de formar part del fons. “Sánchez ha de recordar que no ha sigut democràticament votat com sí passa amb qui ens governa al Consell. És el moment per deixar clar si està a favor d’objectivar subvencions o continuar amb el sistema caciquista i de subvencions a dit que ha mantingut el seu portaveu i vicepresident econòmic, Carlos Castillo”, ha indicat Gerard Fullana.