La Federació de bandes demana que s’elimine el grau elemental de música de l’oferta pública

El passat dijous 2 de febrer, va tindre lloc la primera reunió entre la Federació de Bandes (FSMCV) i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, després que es presentara el renovat Pacte del Botànic el passat 11 de gener. El motiu de la trobada es deu al fet que per primera vegada un govern valencià incloïa mesures, les quals aquest diari analitzà i informà d’on procedien, que atenyen directament, i en alguns casos exclusivament, la música del País Valencià. Davant aquest escenari sense precedents, on un document de governabilitat recull “reivindicacions històriques”, va tindre lloc la reunió entre el president de l’FSMCV, Pedro Rodríguez, i el vicepresident primer, Remigi Morant.Així, segons informava la federació en un comunicat, la reunió posà sobre la taula els punts 86 i 87 que fan referència al “suport i finançament de les Escoles de Música com a part dels ensenyaments artístics valencians i l'actualització de la seua reglamentació”, així com “l'elaboració d'un mapa d'ensenyaments musicals”, tal com apareixen en el document.Pel que fa a la mesura 86, que parla del finançament de les escoles de música (EM), l’FSMCV demana de bestreta que siga “adequat” i que “s’allunye del model de subvenció”, i per tant, que siga més semblant a un “conveni”. Això implica que el “finançament parcial de les despeses del professorat” puguen pagar-se “mensualment o trimestralment”, i “no quasi 18 mesos després” que es produïsquen, apunta la federació. Per a solucionar-ho, la federació demana una “coresponsabilitat” en el finançament entre la “conselleria” i els “ajuntaments”, de manera que la conselleria cobrisca amb fons públics el “67% de les despeses de funcionament”, allunyant-se així del “25%, aproximadament, que cobreix ara”, segons afirma l’FSMCV, entre l’ens autonòmic i “col·laboracions municipals molt diverses”.La Conselleria s'ha mostrat disposada a estudiar aquest tema comprometent-se a exposar la seua posició durant aquest exercici per a pactar les contribucions públiques a destinar al col·lectiu.Al voltant de la mesura 87, que implica l’elaboració d’un nou mapa d’estudis musicals, afirma la federació que la Conselleria s’ha mostrat favorable a “obrir converses amb tècnics designats per la federació i recollir dades, que ja estan realitzant”, per tal d’elaborar el nou mapa “que permeta reconduir la situació dels estudis de música”.