La nova gestió del món professional de la pilota de ValNet protagonista en el 43è 'Colp a Colp'

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 19:15h

Ja tenim ací el vintè programa de la segona temporada de ‘Colp a Colp’, el número 43 del total, que estarà farcit de notícies de l’actualitat del món de la pilota.Al principi del programa podreu escoltar el sumari, on vos avançarem tots els temes que tractarem. Tot seguit, farem un repàs de les competicions de professionals, on aquest dissabte tindrem la presentació del XXVI Circuit Professional d’Escala i Corda. Quant a les competicions de tecnificació, repassarem les semifinalistes dels circuits sub18 i sub23 de raspall femení i també veurem com va el Campionat Autonòmic d’escala i corda i el Mancomunitat de la Vall d’Albaida.Així mateix, en l’espai amateur contarem qui s’ha classificat per a les semifinals de la XII Copa Generalitat jugada a perxa. També vos desvelarem on se celebra el pròxim mundial de pilota a mà. Com no, tindreu al vostre abast la cèlebre secció de vocabulari amb l’explicació d’una nova expressió del ric lèxic de la pilota amb la veu de Sergi Durbà. Hui, “partida”.En la secció cultural, tindrem les declaracions en exclusiva de Genovés i d'un dels dos autors del còmic que narra la seua vida esportiva, David Sarasol. A més, entrevistarem Emilio Peris i Daniel Ribera, responsables de ValNet, l’empresa que finalment gestionarà el món professional de la pilota valenciana en l'exercici 2017.Recordeu que podeu seguir ‘Colp a Colp’ ai a, on podreu assabentar-vos de totes les novetats del programa.El programa, com sempre, serà emès per Ràdio Godella 98.0 FM i Ràdio Manises 105.7, divendres a les 13.30h. Dissabte, a les 14h, es podrà tornar a escoltar a Ràdio Godella. A més a més, també el podreu escoltar a Ràdio Terra divendres a les 17.00h i a RàdioAktiva (107.6 en l’Alcoià i 98.2 en la Vall d’Albaida) divendres a les 14.00h. I, per descomptat, també podreu escoltar aquest ‘Colp a Colp’ i la resta a la nostra web: www.pilotaveu.com