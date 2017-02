Un eurodiputat del PP a Bonig: 'El valencià i el català són la mateixa llengua'

7 David_BG / L\'Alcora 4 de febrer 00.43h

Aquesta gent es la que va demanant la "exencion" a les comarques NO valencianes del País??? Aquesta no es la gent que demanava que "per respecte i educació" li parlaren en Espanyol pero que preferixen ser al País Valencià que a Castella o Aragó perque xuplen mes de la mamella??? I ens venen a donar lliçons de la llengua??? Senyors del partit PP o FFFF (Fundació Falangista Francisco Franco) . Som un País, Valencià, i parlem CATALÀ!!! I Si, som Part dels Països Catalans un estat clande... Llegir més

6 mol 4 de febrer 00.09h

Molt bé, molt bonic però la NOVA RÀDIO TELEVISIÓ VALENCIANA farà secessionisme lingüístic i cultural o buit cultural silenciant la totalitat de la nostra llengua=CA TA LÀ que al revés és A LA TAC.

/I ací no hi ha PP, hi ha governants progressistes que pel que es veu són españolisimos/

