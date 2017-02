El PP encén les xarxes després de piular un article contra el valencià

22 Roger / València 6 de febrer 16.42h

Eixe comentari sorgeix de la ignorància i la mala fel.

El valencià no tensiona ningú, el que se sent be parlant-lo i comuncant-se amb altres parlants ,s'allibera de tensions, es tranquilitza i relaxa, es pren la vida amb naturalitat ,siga d'on siga, per la qual cosa es integrador , suau , ferm i compartit per quasi 10 mil.lions de parlants.

No ailla , ben be al contrari ens obri a altres llengües del mediterrani molt mes facils d'apendre i comunicar-si, que no pas des de el castellà ,com ... Llegir més

18 Jordiet / Elda 6 de febrer 11.28h

És la raó de sempre. El peix gran vol menjar-se all xic. Hi ha, també, un problea de fons: l'espanyol. Que jo sàpia ni en la Constitució ni en cap de les Lleis Orgàniques de l'Estat ni en cap altre text legar, qjue aco vol dir tanttractar de lleis com estar dins de les lleis que ens donem, figura l'espanyol per a ares. Apareix sempre el nom "castellà". Tanmateix sempre que es preten una superioritat dùna llengua sobre all resta, mani no apareix el nom de castellà, sinó el nom, alié a... Llegir més

17 jan 6 de febrer 03.13h

#11 Intorant amb el que es intorelable. Com no es pot ser tolerant en un nazi, com no es pot ser tolerant en un masclista, tampoc es pot ser tolerant davant el supremacime lingüístic.

15 David_BG / L\' Alcora 5 de febrer 22.33h

Deixeu a eixa gent que agonitze en el major dels dolors que poden vore abans de la seua mort. Un país vertebrat on a les comarques castellanoparlants comence aensenyarseel català on ens sumen a la tasca independentista començada al principat i fem uns vertaders Països Catalans lliures. Hi haque donar-lis on mes mal els fa. Fins que no torne a naixer um dia del seu món. Les banderes que defeneren els i les nostresavies seran les que orgulloses i orgullosos tornarnan a alçar les nostres net... Llegir més

13 Ximo 1r 5 de febrer 20.48h

Que pregunten els del PP al Partit Republicà dels EUA si pensen que el castellà és integrador i garantia de futur. Que ho pregunten també al jovent de Gibraltar. Es quedaran grocs quan senten les respostes!

