Nairo Quintana es regala la Volta Ciclista al País Valencià pel seu aniversari

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 13:00h

El ciclista colombià Nairo Quintana (Movistar) es va adjudicar amb una gran exhibició l'etapa reina de la Volta Ciclista al País Valencià, disputada entre Sogorb i Llucena, de 180 quilòmetres, i es va regalar el dia del seu 27 aniversari el mallot groc de la general.El campió de la Volta a Espanya no va dubtar a tirar en el començament de les primeres rampes del port de Mas de la Costa, de primera categoria i amb rampes del 23 per cent. Quintana va mostrar la seua superioritat i una vegada neutralitzada l’escapada de la jornada, va arrancar amb força. Només li va poder aguantar el ritme Kudus Ghebremedhin, encara que només per un quilòmetre, ja que Quintana, amb una gran fluïdesa en la pedalada, el va deixar enrere i va realitzar una ascensió majestuosa a la meta sense que cap dels seus rivals directe poguera fer res al respecte.Ningú va ser capaç d'aguantar el ritme de Quintana que va aconseguir parar el temps a la meta amb un temps de 5.02:19 hores, aconseguint un avantatge suficient amb els seus rivals que el va alçar al primer lloc de la classificació.Quintana passa a liderar la prova de la ronda valenciana, que conclou aquest diumenge entre Paterna i un circuit urbà al centre de València, amb 23 segons d'avantatge sobre el belga Ben Hermans i 42 segons sobre l'italià Manuel Senni, tots dos de l'equip BMC Racing Team que va guanyar la contrarellotge inicial