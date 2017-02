La Vall de la Gallinera registra ratxes de vent de 142 km/h

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 13:15h

Actualment, des del servei d'emergències de la Generalitat Valenciana han confirmat que des de les 8h fins a les 12h han rebut 121 telefonades relacionades amb el vent, “principalment per caiguda d'arbres”. És per això que han indicat que aquest matí han reforçat el servei en un 43% per cobrir totes les telefonades que s'estan produint. Com a recomanació principal, cal evitar passar per zones arbrades.