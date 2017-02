La mobilització en defensa de Mas, Ortega i Rigau compta amb quasi 40.000 inscrits

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 13:30h

La mobilització ciutadana pel judici del 9N de dilluns vinent, 6 de febrer, a l'expresident Artur Mas, i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau ja frega les 40.000 persones inscrites i 157 autocars confirmats que eixiran d'arreu de Catalunya. A més, prop de 500 alcaldes i alcaldesses també han confirmat la seua assistència. En una roda de premsa conjunta, les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l’ACM, han dit confiar que finalment la xifra d'assistents serà molt més gran i que la ciutadania farà sentir massivament la seua veu per deixar clar "que dilluns es jutja tot un país". "Hem de traslladar a l'Estat que aquest judici jutja més de dos milions de persones i 900 ajuntaments i que a cada nou atac, els catalans ens creixem i fem una pinya més gran", ha destacat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.En la pàgina web on s'estan registrant les inscripcions posen de manifest que el judici pel qual passaran Mas, Ortega i Rigau és “el judici contra 2,4 milions de persones que vam votar el 9N”, per això conviden tothom a estar aquest dilluns 6 de febrer a les 8.15h del matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.