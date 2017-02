Justícia ofereix gratuïtament la revista jurídica 'Drets' a través d'un gestor d'accés obert

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 15:30h

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ofereix gratuïtament a través d'internet la revista jurídica especialitzada 'Drets. Revista Valenciana de Reformes Democràtiques' , que, a més, utilitza un gestor de revistes electròniques d'accés obert i programari lliure, desenvolupat, finançat i distribuït de manera gratuïta.L'edició d'aquesta publicació és a càrrec de la Direcció general de Reformes Democràtiques i s'integra en el nou portal de la Generalitat Revistes GVA , que inclourà publicacions específiques de tot tipus, editats tant en castellà com en valencià. Fins i tot, admet la subscripció per a rebre un avís al correu electrònic cada vegada que es publique un nou número.Aquesta revista “pretén ser una eina per a difondre treballs i recerques avançades en els àmbits de la Justícia i l'Administració Pública així com en altres matèries relacionades amb els drets i les llibertats públiques”, segons el director general de Reformes Democràtiques, José García Añón.El número inicial, ja disponible en el portal Revistes GVA, està dedicat de forma monogràfica a les ponències de l'informe realitzat per l'Observatori per a l'estudi de diversos aspectes relacionats amb la normativa electoral. Aquest document es va lliurar a la comissió especial formada en les Corts per a l'estudi de la reforma de l'Estatut d'Autonomia i que actualment debat les possibilitats de reforma de la Llei Electoral Valenciana.El següent lliurament pretén abordar, entre altres, el tema de la memòria democràtica. A més, en el comunicat emès per la Generalitat Valenciana expliquen que la revista està oberta al fet que estudiosos i investigadors puguen aportar qualsevol treball acadèmic a través del portal.El nou sistema de publicació que utilitza Revistes GVA és Open Journal Systems, un gestor de revistes electròniques d'accés obert i programari lliure, desenvolupat, finançat i distribuït de forma gratuïta. Aquesta eina editorial permet a la Generalitat automatitzar els processos de publicació, revisió i indexació d'articles.Segons el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Vicente Aguiló, "aquest és un exemple de la decidida aposta del Consell per la transformació digital i la millora de la gestió i els serveis administratius mitjançant l'ús de solucions desenvolupades amb programari lliure. Revistes GVA ens permetrà oferir una plataforma de revistes electròniques per a tota la Generalitat, de manera que cada conselleria puga editar i publicar els seus continguts fàcilment, amb agilitat i major autonomia, independentment dels mitjans tècnics de què disposen en cada equip".