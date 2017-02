Equips compensats per a una Lliga Professional d’escala i corda que comença amb sorpreses

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 17:00h

El trinquet Pelayo va acollir la presentació dels equips participants en la XXVI Lliga Professional d'escala i corda. Els sis equips que participaran en la pròxima edició de la Lliga Professional d'escala i corda, la competició per equips més important d'aquesta modalitat, van ser desvelats aquest dissabte en el trinquet Pelayo davant una gran expectació, en una bona trinquetada.Una de les grans sorpreses van ser les absències de Miguel i Héctor II, actual campions de la Lliga Professional . Miguel va demanar no competir per motius personals d’estudi i Héctor II ha quedat fora en la preselecció, realitzada per ValNet i els trinqueters, malgrat ser el vigent campió.La competició començarà divendres que ve al trinquet de Vila-real, que acollirà la primera de les quinze partides de la fase regular. Una vegada conclosa aquesta ronda, els quatre primers equips de la classificació accediran a les semifinals.En cada partida, la victòria estarà premiada amb 3 punts tret que l'equip derrotat arribe al tant 50. En eixe cas, l'equip guanyador sumarà 2 punts mentre que el perdedor aconseguirà 1 punt.Semblava una vesprada normal de dissabte a Pelayo, amb bons jugadors per les immediacions i aficionats de conversa i tertúlia. No obstant això, el secretisme regnava. ValNet, l’empresa que gestionarà el món professional de la pilota valenciana, havia decidit presentar per sorpresa els sis equips que conformaran la XXVI Lliga Professional d’escala i corda. Al contrari del que es pensava, no va haver-hi una presentació de cada equip o jugador, sinó que van decidir anar presentant cada equip quan els tocava jugar una de les tres partides d’exhibició que van realitzar.La primera partida anunciada va ser entre l’equip de l’Ajuntament de Pedreguer, que formava amb Francés (que substituïa ahir Marc, lesionat), Pere i Héctor i el de l’Ajuntament de València, format per Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. La partida, molt igualada i amb dos equips molt ben compensats, tenia Pere i Santi de Finestrat, dos pilotaris en gran estat de forma, cometent molt pocs errors i duent el pes dels seus respectius equips. Els de blau, l’Ajuntament de València, jugaven amb Nacho com a punter, una posició a la qual no està tan acostumat, però el pilotari de Beniparrell va respondre amb bona capacitat. No obstant això, el bon rest de Francés, que serà reserva en aquesta Lliga Professional, i la millor col·locació de Pere i Héctor, van resoldre la partida d’exhibició per 60-50 per als de la Marina Alta.