L’Associació d’Inspectors d’Educació valencians a favor del decret de plurilingüisme

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 18:30h

Aquest diumenge, l' Associació d'Inspectors d'Educació (ADIDE-PV) ha remés un comunicat en què valoren positivament el projecte de Decret de Plurilingüisme a què el consell va donar llum verda la setmana passada.ADIDE-PV defensa el nou decret perquè consideren que proposa un avançament en l’ensenyament i en l’aprenentatge de llengües, perquè suposa “l‘adquisició per part de tot l’alumnat d’una competència plurilingüe en les llengües d’escolarització”, entenent com aquestes el valencià, castellà i una o dues llengües estrangeres.També entenen que amb l'aplicació d'aquest decret l'alumnat adquirirà “una competència acadèmica elevada en les diferents àrees del currículum adquirida mitjançant l’ús vehicular de tres o més llengües, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural”.Des d'una altra vessant, aquesta associació d'inspectors d'educació, creu que amb aquesta normativa s'aconseguirà “la potenciació de la nostra llengua i cultura, tot convertint-la en el nucli organitzador del currículum, i la normalització de l’ús social, administratiu i acadèmic del valencià en els centres i en tot el sistema educatiu”.Per aconseguir aquestes fites ADIDE-PV explica que la millor garantia és disposar de “professorat suficientment capacitat, per desenvolupar el Nivell Avançat 2, cosa que li donaria el prestigi que cal de cara a la comunitat educativa i a la societat en general i una Administració Educativa disposada a donar tot el suport necessari perquè aquest Decret siga una realitat en tots els objectius que es proposa”.