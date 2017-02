La partida del dissabte: Que comence l'espectacle!

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 10:30h

Pelayo descobreix els equips que conformaran una Lliga Professional d'escala i corda de molta qualitat



Cèsar Ferrandis / València.



Finalment, el dissabte passat es va aclarir la composició dels diferents equips que participaran en la XXVI edició de la Lliga Professional d’Escala i Corda. Sis equips representaran unes altres tantes poblacions en una competició ja clàssica en el calendari anual de pilota i que s’allargarà pràcticament durant dos mesos. Benidorm, Murla, Pedreguer, València, Vila-real i Vinalesa seran els equips que faran ressonar la baqueta als diferents trinquets triats per a l’ocasió.



Hi havia certa expectació, creada al llarg de la setmana passada, després del secretisme amb que l’empresa Valnet, de nou adjudicatària de la gestió del món professional, havia portat a terme la configuració dels equips. El dissabte al trinquet de Pelayo tots vam eixir de dubtes i esborràrem especulacions. El resultat ha estat la presentació de sis equips, quatre trios i dues parelles, a priori compensats, que tractaran de donar el bo i millor de cadascun d’ells en el marc de tots els trinquets repartits per la geografia valenciana i entre els quals destaca la presència de Petrer, Benidorm, Dénia, Xàbia o Murla, poc habituals en la programació de pilota professional en comparació a trinquets com ara Massamagrell, Pelayo, Guadassuar, Vila-real, Borriana, Vilamarxant o Sueca, més tocats per la nòmina professional de jugadors. Fins i tot Bellreguard posarà altra vegada la corda per albergar una partida a l’alt.



Fetes les presentacions, la posada en joc dels diferents equips no va resultar precisament vistosa. Segurament, la curtedat de la partida, a sis jocs, va condicionar molt el desenvolupament normal dels jugadors i molts d’ells vingueren a entrar en joc quan ja s’estava acabant la partida. En línies generals, les partides foren de baixa qualitat tècnica, amb moltes errades, de quinzes curts, sense la tensió competitiva d’altres dissabtes per transmetre emoció a l’espectador, que s’estigué quatre hores al trinquet amb poques ocasions per aplaudir. De segur que la competició de la Lliga serà una altra cosa i els jugadors tindran molt més a dir.



En la primera partida, el trio de Francés, que substituïa a Marc de Montserrat, Pere de Pedreguer i Hector de Laguar s’imposava 60-50 al trio de València, encapçalat per Santi de Silla, que s’ha guanyat per mèrits propis participar en esta Lliga. Pere va marcar la pauta durant tota la partida, que en esta ocasió li guanyava la mà a Santi de Finestrat, el mitger contrari. Més tard, el trio representant de Murla, encapçalat per Genovés II, Dani de Benavites i Carlos del Genovés s’imposava 60-50 al trio de Benidorm, molt irregular en totes les seus línies. Tot i que Genovés II i Dani donaran molt a parlar en esta Lliga per l’enteniment i complicitat que tenen entre ells, així com el seu criteri a l’hora de jugar la pilota, de moment, qui va posar els quinzes, va ser Carlos del Genovés, que acabava tot el que li queia davant la corda. Finalment, acabava la llarga sessió de dissabte amb el duel de parelles entre Puchol II i Jesús de Silla, representants de Vinalesa, i Soro III i Javi de Massalfassar, representants de Vila-real. Van guanyar els primers 60-45 després d’un enfrontament que Puchol va dominar de cap a cap, ben escortat per Jesús.





Soro III i Javi jugaran per l'Ajuntament de Vila-real. Fotografia: Javier Cid.



L’espases estan a dalt de tot. Que comence l’espectacle!



Clicant al següent enllaç podràs llegir tots els articles de La partida del dissabte.



L’espases estan a dalt de tot. Que comence l’espectacle!