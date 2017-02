Més de 50.000 persones donen suport a Mas, Ortega i Rigau durant el judici del 9N

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 08:15h

Els actes previs al judici del 9N on han d’acudir a declarar l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera d’ensenyament Irene Rigau, estan en marxa des de les 8.15h d’aquest dilluns. Més de 50.000 persones s’han adherit als actes organitzats per Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la independència, segons recull des d’aquesta matinada TV3, de manera que, arribats d’arreu del territori, organitzats per trams acompanyaran els tres polítics fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on seuran al banc dels acusats per presumptes delictes de desobediència greu i prevaricació administrativa.Cap a les 8.15, Puigdemont rebrà els tres acusats, que faran després el trajecte a peu des de la plaça de Sant Jaume fins al Palau de Justícia, al passeig de Lluís Companys, on es farà el judici. Durant aquest recorregut es trobaran la gentada que s'ha inscrit per donar-los suport, més de 50.000 persones.En el judici que acabarà probablement divendres d’aquesta setmana, es demana fins a 10 anys d'inhabilitació i multes de fins a 36.000 euros per haver fet possible que el 9 de novembre de 2014 la societat catalana votara.En aquest sentit, la societat civil i diferents polítics han fet seu el lema “jo també m’acuse” d’haver sigut presumptament còmplice d’haver fer valer el dret a votar democràticament. Així s’ha manifestat l’actual president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont qui ha assegurat que ell també se sent jutjat pel procés participatiu del 9-N, igual que l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, com ho recull l’ACN. "Avui molts ens sentim jutjats, i per això avui una representació molt important de tots els qui vam fer possible el 9-N expressarem la nostra indignació per haver portat a judici el que és un afer polític", ha dit el president, que ha remarcat que la resposta que donarà aquest dilluns el poble català als que cometen “abusos per perseguir idees polítiques” serà de "dignitat". En un missatge institucional tot just una hora abans de la declaració dels tres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Puigdemont ha constatat que Catalunya té una democràcia "més sana" que l’estat espanyol. "Un país capaç de fer el 9-N té una democràcia més sana que la d'un país que envia al banc dels acusats els dirigents que el van fer possible", ha considerat.