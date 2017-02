Educació envia instruccions i una guia per facilitar l’aplicació del plurilingüisme dinàmic

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 09:45h

Aquest dilluns s'ha publicat al DOGV el Decret de Plurilingüisme educatiu aprovat al ple del Consell el passat 27 de gener, un fet que ha permès que la Conselleria d’Educació envie hui a tots els centres educatius les instruccions i una guia per facilitar-los al màxim els tràmits per a aplicar el Programa educatiu plurilingüe dinàmic (PEPD) en el segon cicle d'Infantil (3, 4 i 5 anys) que comença a aplicar-se el proper curs 2017-2018.L'objectiu de les instruccions és facilitar i orientar els centres educatius en la implantació del PEPD i en el procés d'elaboració del projecte lingüístic de centre, ha explicat la conselleria, que recorda que el nivell que escull cada centre educatiu del PEPD ha d'estar aprovat per 2/3 del consell escolar de cada centre.Per tal d'elaborar el projecte lingüístic de centre adaptat a un dels 6 nivells, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport també ha facilitat una guia per a complimentar tota la tramitació de forma clara, pràctica i eficaç amb la intenció de reduir la burocràcia que generen aquests tràmits.A més, les escoles compten amb el suport directe de l'Assessoria d'Educació Plurilingüe de la Conselleria i s'estan organitzant sessions tutorials per a tots els equips directius, amb la intenció d'ajudar-los al màxim possible en el tràmit.El termini de presentació del projecte lingüístic de centre és el 15 de març.