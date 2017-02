Persisteixen les ratxes de vent de fins a 100 km/h

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 10:00h

Els forts vents continuaran afectant aquest dilluns especialment les comarques més septentrionals de les demarcacions de Castelló i Alacant

El 112 va atendre ahir quasi 700 incidents provocats pel fort vent, de fins a 134 km/h a Gaianes. Aquest dilluns, les demarcacions de Castelló i València continuen en alerta per forts vents, mentre que s’ha retirat a la de València.

Els bombers retiren una palmera caiguda sobre un vehicle a Elx.

@BombersAlacant URL curta



Etiquetes

Alerta vents

RedactaVeu / València



Les demarcacions de Castelló i nord de la d'Alacant segueixen aquest dilluns en alerta per forts vents, encara que s'ha alçat ja el risc en la de València, en una jornada en què pujaran les temperatures fins als 21ºC, segons Aemet.



Fins a les 9 hores d’aquest dilluns, s’han registrat ratxes de vent de fins a 99 km/h a Atzeneta del Maestrat, de 98 km/h a Morella (els Ports), de 96 a l’Aeroport Castelló i de 94 a Fredes (el Baix Maestrat).





Quasi 700 incidents pel fort vent



D’altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana (112 CV) ha atès durant tot aquest diumenge un total de 697 incidents relacionats amb l'episodi de fort vent. Les ratxes més fortes s'han produït a Gaianes (el Comtat) de fins a 134 quilòmetres per hora.



També han superat els 100 quilòmetres per hora les ràfegues de vent de les localitats d'Agres (el Comtat) (124) i Parcent (la Marina Alta) (116), així com Vilafamés (la Plana Alta), amb 114 quilòmetres per hora, i la Font de la Figuera (la Costera) (108) en la demarcació de València.



Les tres demarcacions s'han mantingut durant tota la jornada en alerta taronja (risc important) per vent, segons el pronòstic d’AEMET. Davant aquesta situació, el 112CV ha atès 697 incidències entre les 8 i les 18 hores d'aquest diumenge, la majoria per caiguda d'arbres i altres elements urbans.











En les comarques del Nord, els bombers del consorci de la Diputació ha desplegat un total de 30 serveis per vent fins a les 17.30 hores, sense danys personals.



Un ferit a Castelló de la Plana



L'únic ferit, un home de 84 anys, ha sigut atès per la Policia Local de Castelló després que el vent enlairara la taula de la terrassa d'un bar i el colpejara, cosa que li va provocar diverses lesions. Després de ser atès en l'establiment per un SAMU, l'home ha sigut traslladat a l'Hospital General de Castelló.



A nivell local, a València capital els bombers han detectat la caiguda de més d'una vintena d'arbres en grans avingudes i parcs, tot i que l'Ajuntament va decretar a primera hora el tancament al públic dels jardins amb tanques pel fort vent.



Localitzades dues persones desorientades al Penyagolosa



D’altra banda, els bombers cercaren des de les 18.45 hores d'aquest diumenge dues joves desorientats mentre realitzaven la baixada del cim del Penyagolosa en direcció a Xodos (l’Alcalatén), zona en la qual bufa “molt de vent”. Fins a la muntanya es mobilitzaren ahir tres dotacions de bombers del Consorci de Castelló i una unitat dels bombers de la GVA, que cap a les 20.00 hores continuaven amb la cerca en la zona. Finalment, els joves van ser localitzats en perfecte estat de salut.



Aquest dilluns les temperatures mínimes aniran en descens i les màximes en ascens i el vent bufarà de component oest moderat amb intervals de fort i ratxes molt fortes a les comarques del Nord i interior de les de la demarcació de València.



Les brigades del Consorci Provincial de Bombers de València han actuat per incidents de vent a Torrent (l’Horta Sud), Albalat dels Tarongers (el Camp de Morvedre), Cullera (la Ribera Baixa), Venta del Moro (la Plana d’Utiel), Quart de Poblet (l’Horta Oest), l'Alcúdia de Crespins (la Ribera Alta), Xàtiva (la Costera), Paterna (l’Horta Oest), Ontinyent (la Vall d’Albaida), l'Olleria (la Vall d’Albaida), Alzira (la Ribera Alta), Catarroja (l’Horta Sud), Oliva (la Safor) i Vilamarxant (el Camp de Túria).En les comarques del Nord, els bombers del consorci de la Diputació ha desplegat un total de 30 serveis per vent fins a les 17.30 hores, sense danys personals.L'únic ferit, un home de 84 anys, ha sigut atès per la Policia Local de Castelló després que el vent enlairara la taula de la terrassa d'un bar i el colpejara, cosa que li va provocar diverses lesions. Després de ser atès en l'establiment per un SAMU, l'home ha sigut traslladat a l'Hospital General de Castelló.A nivell local, a València capital els bombers han detectat la caiguda de més d'una vintena d'arbres en grans avingudes i parcs, tot i que l'Ajuntament va decretar a primera hora el tancament al públic dels jardins amb tanques pel fort vent.D’altra banda, els bombers cercaren des de les 18.45 hores d'aquest diumenge dues joves desorientats mentre realitzaven la baixada del cim del Penyagolosa en direcció a Xodos (l’Alcalatén), zona en la qual bufa “molt de vent”. Fins a la muntanya es mobilitzaren ahir tres dotacions de bombers del Consorci de Castelló i una unitat dels bombers de la GVA, que cap a les 20.00 hores continuaven amb la cerca en la zona. Finalment, els joves van ser localitzats en perfecte estat de salut.Aquest dilluns les temperatures mínimes aniran en descens i les màximes en ascens i el vent bufarà de component oest moderat amb intervals de fort i ratxes molt fortes a les comarques del Nord i interior de les de la demarcació de València.