Morales se suma a l’avió cap a Primera

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 12:00h

El Llevant venç amb dificultats ael Nàstic en un partit en què va patir en els últims minuts per guanyar

Morales va anotar el seu primer gol de la temporada.

Llevant, Segona Divisió



Javier Cid / València.



El Llevant, líder de Segona Divisió, va patir per derrotar el cuer Nàstic de Tarragona, en un partit igualat, marcat pel fort vent que bufava al Ciutat de València i en el qual l'equip català va posar en dificultats els locals en els últims minuts.



El partit no va ser vistós, sobretot en la primera part. Va haver-hi poques ocasions de gol i els locals van aprofitar les que se li van presentar, mentre que el Nàstic només es va decidir a buscar la porteria rival després de retallar diferències en el marcador a vint minuts del final.



El primer període va ser com ens té acostumats el Llevant a casa. Els valencians no tenen pressa, deixen la iniciativa al rival i, ben col·locats, van aprofitant les ocasions a la contra. No és vistós però sí que està sent efectiu. Al contrari, el Nàstic es va mostrar com un equip segur en defensa però prou perdut en el centre del camp. Els catalans tenien la pilota però no van disposar d'ocasions de gol davant la meta defensada per Raúl. Així les coses, el partit va arribar sense gols al descans com a conseqüència de la manca de poder ofensiu per part dels dos conjunts.



En la represa, el Llevant va eixir conscient que era el moment de crear perill i, per això, Muñiz va donar entrada a Morales encara que va ser el Nàstic qui va tenir la primera opció en una rematada centrada d’Emaná que va aturar sense problemes Raúl.



Vora l’hora de partit, una excel·lent jugada del Llevant per la banda esquerra va acabar amb una rematada precisa del ‘pichichi’ Roger que va obrir el marcador per al Llevant amb el seu catorzè gol de la temporada.



Poc després, en una contra, va ser Morales el que va batre a Reina, en aquesta ocasió amb el seu primer gol de la temporada amb la samarreta llevantinista. Morales ho necessitava, va ser un gran jugador la temporada passada en Primera, però aquesta no estava tenint sort de cara a gol.





Morales celebra el segon gol del Llevant amb Roger, autor del primer. Fotografia: La Lliga.



No obstant el 2-0 i la calma en l’afició del Llevant, el partit va viure encara emoció, ja que Delgado va retallar distàncies al minut 71 després de resoldre un embolic en una jugada travada a l’àrea del Llevant i va llançar el Nàstic de Tarragona a per la igualada.



A partir d'aquest moment, i amb l'entrada de jugadors ofensius, la iniciativa va ser per al Nàstic davant d'un Llevant que es va aplicar en el que millor sap fer: defensar i buscar el contraatac, cosa que va donar una emoció especial als minuts finals, en els quals Delgado, en un xut llunyà, va tenir l'oportunitat d'empatar.



Al final, la solidesa defensiva del líder de la Segona Divisió va determinar el resultat de l’encontre davant un Nàstic que va manejar bé la pilota però sense profunditat. El Llevant suma un nou triomf que li permet mantenir el tercer classificat a 12 punts.



Fitxa tècnica:



2 - Llevant: Raúl, Pedro López, Rober, Postigo, Toño, Lerma, Natxo Insa, Espinosa (Campaña, m.75), Rubén (Morales, m.45), Roger (Chema, m.89) i Jason.



1 - Nàstic de Tarragona: Reina, Gerard (Ferran, m.16), Suzuki, Peroné, Bouzón, Mossa, Tejera, Luismi (Madinda, m.71), Be (Barreiro, m.79), Emaná i Delgado.



Gols: 1-0, m.59: Roger. 2-0, m.67: Morales. 2-1, 71: Delgado.



Àrbitre: Valdés Oller (comitè castellanolleonès). No va haver-hi amonestacions pel Llevant i pel Nàstic van veure la targeta Luismi, Emaná, Peroné i Bouzón.



Incidències: Partit disputat amb un fort vent a l'estadi Ciutat de València davant 11.500 espectadors.