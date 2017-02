Mas al·lega que el 9N ‘era impossible d’aturar’ perquè estava en mans de voluntaris

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 12:45h

L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha al·legat que quan el Tribunal Constitucional (TC) va enviar la providència el 4 de novembre que suspenia el procés participatiu del 9-N ja era “impossible materialment” aturar-lo perquè no estava en mans de l’administració de la Generalitat catalana, sinó de voluntaris.Amb aquestes declaracions ha començat el judici pel procés de votació esdevingut el 9N de 2014 a Catalunya, on estan imputats Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, els quals s’enfronten a una petició de fins a 10 anys d’inhabilitació.Des de les 8.15h d’aquest matí, l’expresident, l’exvicepresidenta i l’exconsellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han marxat des del Palau de la Generalitat catalana fins al TSJC, acompanyats pel govern actual i més de 50.000 persones que s’han adherit per donar suport als exmandataris davant aquest judici. El recorregut fins al tribunal ha tingut moments en què s’han detingut per cantar Els segadors (l’Himne Nacional de Catalunya) al fossar de les Moreres, o altres moments en què s’ha cantat l’Estaca, la mítica cançó de Lluís Llach. Aquesta marxa ha fet que es retardara l’inici del judici fins a 26 minuts, ja que l’hora prevista de la citació era a les 9h.Una vegada dins del TSJC, Artur Mas, en resposta a preguntes del seu advocat en la primera jornada del judici, ha explicat que durant el 15 dies anteriors es van prendre un munt de decisions per assegurar que els voluntaris tingueren “l’aparell logístic” per assegurar que la jornada fóra un èxit. A més, l’expresident ha recordat que, en la providència, el TC no avisava de les conseqüències legals de tirar endavant el procés participatiu, tal com havia demanat l’advocat de l’Estat. I que després que el Govern català demanara una sèrie d’aclariments, l’alt tribunal no es va reunir per donar una resposta.La vicepresidenta de la Generalitat catalana, Joana Rigau s’ha manifestat en els mateixos termes que l’expresident Mas, el procés estava “en mans de voluntaris”.