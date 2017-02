Les 14 assemblees valencianes de Podem diuen la seua de cara a Vistalegre

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 13:15h

“Volem que s’escolte la veu del valencians en el procés assembleari sobre descentralització i plurinacionalitat”

Més de 400 persones han participat en les assemblees celebrades en 14 municipis del País Valencià per a debatre sobre “el Podem que volem” per a construir el futur que volem “i que la veu dels valencians s’escolte en els processos assemblearis que tenim per davant, tant en el Vistalegre estatal com en el valencià”.

RedactaVeu / València



Segons Podem, “hem tornat a demostrar que els debats valencians sobre descentralització i plurinacionalitat són la millor forma de fer créixer i enfortir” el partit, després que entre els dies 12 i 15 de gener s'hagen celebrat 14 assemblees -Sagunt, Gandia, Gata, València, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Castelló, Torrevella, Elx, Xàtiva, Torrent, Manises, Vall d’Uixó i Vinaròs.



Més de 400 persones han participat en aquestes assemblees en què s’ha debatut “sobre el Podem que volem per a construir el futur que volem i que la veu dels valencians s’escolte en els processos assemblearis que tenim per davant, tant en el Vistalegre estatal com en el valencià”.



Transició cap a una estructura més democràtica i descentralitzada



El fil comú de tots els debats va ser la necessitat que Vistalegre II “implique un aprofundiment en la democràcia interna del partit”m produint-se una transició de l'estructura jerarquitzada i centralitzada sorgida del primer Vistalegre, “a una estructura més democràtica i descentralitzada”, segons fonts de Podem



D'aquesta forma, d'una banda, s'entén que les bases “han de tenir un major protagonisme en la presa de decisions”. D'altra banda, es destaca que ha de produir-se una transició des d'una estructura centralitzada, “en la qual el pes de Madrid és excessivament alt”, a una estructura descentralitzada, federalitzada o confederalitzada, en la qual el pes dels diferents territoris en els òrgans de decisió del partit estiga “més equilibrat”.



L'objectiu d'aquesta iniciativa ha sigut obrir un procés participatiu i obert per a debatre sobre plurinacionalitat, federalització i descentralització, qüestions centrals en el debat actual en Podem. El primer resultat d'aquest procés consisteix en una recopilació de les idees aportades per les persones assistents a les assemblees, plantejades en tres blocs: principis que inspiren el rumb que ha d'adoptar Podem a nivell tant polític com organitzatiu, idees i propostes sobre l'estructura de Podem a nivell estatal i idees i propostes sobre l'estructura de Podem a nivell valencià.





Propostes a nivel autonòmic

Descentralitzar l'estructura autonòmica per a donar més capacitat de decisió, competències i recursos als consells ciutadans municipals.

Reforç del finançament municipal per a poder disposar d'espais de treball (seus, habitades, locals) i serveis necessaris per a la implantació territorial i que fins ara s'han cobert amb aportacions voluntàries dels militants.

Comarcalització de l'organització: les comarques són espais necessaris per a la coordinació i l'articulació territorial i s’han d'incloure en l'estructura formal de Podem.

Establiment de mecanismes i estratègies d'articulació territorial i coordinació entre diferents nivells de l'organització.

Reforç de la coordinació entre els òrgans municipals i autonòmics per a cobrir necessitats bàsiques com la formació de les bases o la comunicació de l’activitat.

Revitalització dels cercles: ampliació dels mecanismes de participació i major protagonisme en la presa de decisions.

Feminització de Podem: assegurar la participació de les dones en els òrgans, espais de representació i espais de presa de decisions en tots els nivells territorials de l'organització.

Millorar la coordinació orgànica i institucional amb els representants de Podem o de candidatures d'unitat popular en els municipis.

Reduir el poder de les secretaries generals i potenciar el paper dels consells ciutadans.

Reforçar l'estructura i funcionament dels cercles sectorials perquè puguen contribuir a la coordinació temàtica del treball dels òrgans i institucions en tots els nivells de l'organització.



En aquest document podeu consultar les idees i reflexions més destacades en aquestes assemblees i les propostes per a millorar l’estructura de Podem a Nivell estatal.