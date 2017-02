El València-Reial Madrid ajornat, ja té data i hora confirmades

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 13:15h

El partit València-Reial Madrid de la jornada 16 de la Primera Divisió, ajornat per la participació de l'equip madrileny al Mundial de Clubs de la FIFA, es disputarà el dimecres 22 de febrer a les 18.45 hores a Mestalla.El València arriba en un moment diferent a aquest partit, ja que ara té un altre entrenador (en aquell moment estava Prandelli ) i l’equip havia enganxat una bona dinàmica de resultats malgrat haver perdut els dos últims partits, sobretot l’últim davant l’Eibar a Mestalla en una golejada dolorosa i històrica per a l’afició valencianista.El Reial Madrid continua sent el líder de la Primera Divisió però després d’una gran ratxa de quasi 40 partits sense perdre, pareix que aquest 2017 l’ha començat amb més dubtes i el València haurà d’aprofitar-los per aconseguir una victòria moral davant la seua afició, necessitada de resultats, ja que la paciència a Mestalla és curta i està desgastada per les últimes temporades.