Castelló (Ribera Alta) escomet mesures contra els danys de la gota freda

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 13:15h

Els efectes del temporal del mes de desembre s’han fet notar a les parts més properes al riu Xúquer i l’Albaida.

RedactaVeu - Castelló (Riber Alta)



Els efectes del passat temporal que va patir el País Valencià el proppassat mes de desembre, encara són patents al terme municipal de Castelló (Ribera Alta). Uns efectes que cal ara esmenar i per a això l’Ajuntament de la localitat riberenca ha posat tota la seua maquinària en marxa per a acurtar terminis i avaluar danys. De fet, i segons ens conta el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Lluís Piqueras, “des del 22 de desembre ja es van elaborar unes primeres estimacions de danys i un diagnòstic de les reparacions que calien i que foren immediatament enviades a la Direcció General de l’Aigua en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural perquè el Consell de la Generalitat Valenciana prenguera l’acord del 23 de desembre –publicat al DOGV del dia 27 del mateix mes- mitjançant el qual s’establien els procediments per a avaluar els danys en un termini de 45 dies i s’habilitaven les línies d’ajuda i les mesures necessàries per pal·liar els danys en les infraestructures públiques provocades pels temporals.”





A més, el mateix Piqueras també es fa ressò d’algunes mesures preventives que es van prendre des del ple de l’Ajuntament “per unanimitat”, com una moció -presentada el passat novembre- per sol·licitar l’exempció i reducció de diverses mesures fiscals (IRPF a mòdul zero i l’exempció de l’IBI rústic), que ara prenen un caire de necessitat, i sobre les quals “ens reafirmem per l’agreujament de la situació per les pluges i les inundacions”, insisteix Piqueras. Aquestes mesures es preveuen ara als articles 3 i 4 del Reial Decret-Llei 2/2017 del govern de l'estat espanyol (BOE del 28/01/2017) amb beneficis i reduccions fiscals especials, mitjançant exempcions en les quotes de l'IBI i reduccions dels mòduls de l'IRPF del 2016.



Cal tenir en compte que el País Valencià s’ha vist afectat amb 300 milions d’euros de pèrdues directes, a la qual cosa cal afegir, ens recorda Lluís “els jornals que s’han perdut i una altra sèrie de pèrdues indirectes que sens dubte s’han produït o es produiran.” A aquesta xifra cal sumar la quantitat de més de 250 milions d'euros estimada ja en el seu moment pels efectes de la greu sequera i la d'altres adversitats climatològiques, la qual cosa ha provocat que l'any 2016 siga molt nefast per als agricultors del País Valencià. Podríem estar parlant en conjunt d'unes pèrdues per raons climatològiques al voltant dels 600 milions d'euros, perquè s'ha passat d'un període d'extrema sequera a episodis de temporals de pluges, inundacions i vents.





En el cas en concret del terme municipal de Castelló, la zona afectada comprenia 6.342 fanecades de tarongers, és a dir, gairebé 42 quilòmetres quadrats de terreny afectat. A banda del terreny productiu, les inundacions afectaren 23 quilòmetres de camins i vials, el reg per degoteig i els braçals, regadores i escorredors empastats o fins i tot danys estructurals en les principals construccions adreçades a la gestió de l’aigua. En total, en una primera estimació les pèrdues arriben a la quantitat de 450.843 €. Mentre que pel que fa als danys en els cultius, les primeres estimacions parlen de 3 milions de quilos de navelines perdudes (aprox. 600.000€) i 1.400.000 quilos de nuleres que abastarien un import de 350.000 €.



Així, des de l’Ajuntament ens insisteixen en el fet que “estem fent tot allò que podem perquè les coses se solucionen al més prompte possible”, ja que des de fa temps que les administracions corresponents tenen tota la documentació pertinent per escometre la reparació dels danys, però sobretot, “ens preocupen moltíssim les pèrdues dels més perjudicats en tot aquest tema, els llauradors, que no hem de perdre de vista que són els principals artífexs de la creació d’un producte únic i que du el segell valencià arreu del món”, conclou Lluís Piqueras.