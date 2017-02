S’inicia la nova ruta verda que connectarà l’Horta Sud i València des de la CV-400

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 13:30h

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha adjudicat la redacció del projecte per a la construcció d'una nova ruta per a bicicletes i vianants que connecte l'Horta Sud i la ciutat de València des de la CV-400. Es tracta d'una nova ruta que connecte la xarxa de carrils bici i voreres del nucli urbà de València amb el barri de la Torre conegut com Sociòpolis, l'Anell Verd Metropolità, l'Horta Sud de València i done continuïtat al carril bici annex a la carretera CV-400, de manera segura i segregat de la circulació rodada.L'empresa adjudicatària Enginyers Mare Nostrum SL compta amb un pressupost de 88.862 euros i un termini de 14 mesos per a la redacció d'aquest traçat.La via que projectarà la conselleria que dirigeix María José Salvador, s'iniciarà a l'entorn de la rotonda de la carretera CV-400 amb la carretera CV-407, al costat del Barri de Sociòpolis, creuarà la carretera V-30 a diferent nivell i el nou llit del riu Túria fins a connectar amb la xarxa de carrils bici i voreres del Barri de Sant Marcel·lí a la ciutat de València.Segons ha explicat el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, la connexió que es projectarà representa “una nova oportunitat d'unió sostenible entre la ciutat de València i les poblacions de l’Horta Sud, l'Anell Verd Metropolità i els espais naturals de l'horta”. Així, aquesta actuació respon als objectius de promoció del patrimoni natural i cultural i de la connexió de la població amb els espais naturals a través de sengles vies accessibles, per la qual cosa compleix les condicions per a ser cofinançada per la Unió Europea, dins del Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional valencià (FEDER) 2014-2020.Amb la construcció del nou llit del riu Túria i la seua ronda V-30, la ciutat de València va quedar traumàticament separada de la seua horta tradicional situada al sud, reduint-se progressivament el vincle social i cultural entre els habitants de la ciutat i els espais naturals d'aquest entorn.La carretera CV-400, també anomenada Avinguda del Sud, és una carretera autonòmica que voreja les poblacions de pobles de la comarca de l’Hora Sud com Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, i Albal, així com el Polígon Industrial de Paiporta i el nou Barri de Sociópolis. Aquesta via creua la carretera V-30 i el nou llit del riu Túria mitjançant un pas superior i connecta amb el viari del nucli urbà de València. El pas superior compta amb voreres en ambdós marges però no existeix continuïtat de l'itinerari per als vianants, per la qual cosa s'ha projectat un nou pont sobre el riu Túria en la V-30.Des de Catarroja fins a la glorieta amb la carretera CV-407 existeix, en paral·lel a la carretera CV-400 pel seu marge esquerra, un carril bici que s'interromp a l'altura de Sociòpolis. Aquest carril bici “presenta una alta demanda tant de vianants com de ciclistes pel seu caràcter d'eix de connexió entre poblacions”, segons la GVA, que es veuria culminat si arribara fins al nucli urbà de València, “demanda repetidament exigida pels col·lectius ciclistes de la zona”. També és altament utilitzat per caminants com a itinerari saludable.La Conselleria d'Habitatge té entre els seus objectius primordials el desenvolupament d'una xarxa de vies per a ciclistes i vianants al llarg de tot el País Valencià, i sobretot en àrees on es concentra una major població, com és el cas de l'Àrea Metropolitana de València. La intenció és arribar a disposar d'una malla de vies implantades en tot aquest territori per a impulsar la mobilitat sostenible amb mitjans no motoritzats en una zona en la qual la major part dels recorreguts diaris es caracteritzen per ser de curta longitud.