Mónica Oltra creu que el judici a Mas és un ‘despropòsit’

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 15:00h

Ha acusat Rajoy d'amagar els problemes en un calaix a l'espera que se solucionen i ha afirmat que aquests "es podreixen i fan olor"

L'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau a les portes del TSJC, el 6 de febrer de 2017.

9N, Artur Mas, Mónica Oltra



La vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, creu que el judici a l'expresident català Artur Mas és un "despropòsit" conseqüència d'una falta de diàleg i del "menyspreu cap a l'altre". Oltra ha acusat Rajoy d'amagar els problemes en un calaix a l'espera que se solucionen quan, segons el seu punt de vista, així "es podreixen i fan olor".



A Alacant, on ha mantingut una trobada amb l'equip de Govern de l'Ajuntament, Oltra s'ha referit al judici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Mas per la consulta del 9N en ser preguntada pels mitjans sobre aquest tema.



Oltra considera que el diàleg "entre institucions" és "fonamental" i ha apuntat: "Quan s'emprenen estratègies mirant per sobre del muscle, sense diàleg, des del menyspreu cap a l'altre, passen coses com aquestes que no deixen de ser un despropòsit de principi a fi".



Oltra ha afirmat que es tracta d'una situació que "fa molts anys que va començar" i el judici és "un episodi més". Ha recalcat que és "molt important que els diferents governs parlen entre ells" i ha demanat que "no es faça partidisme" perquè les campanyes electorals "han de durar el que han de durar; la llei marca 15 dies".



"I a partir d'ací els governs parlen entre ells, els governe qui els governe. Açò és com quan els ministres reben els portaveus dels grups de l'oposició i no reben els consellers de les matèries que conflueixen. Açò no té molt de sentit", ha assegurat.



Oltra ha posat com a exemple "que el ministre rebera abans la portaveu del PP que el conseller d'Hisenda és una anomalia; perquè els governs no estan per a fer partidisme".



Així, referent a l'enjudiciament d'Artur Mas, la vicepresidenta ha comentat que es tracta d'un "despropòsit més" de la situació generada per Mariano Rajoy que "durant massa temps ha cregut que els problemes, quan es fiquen en un calaix, se solucionen. I no, els problemes quan es fiquen en un calaix es podreixen i acaben fent olor. I és el que passa ací".



Per açò, ha esperat que "la pèrdua de la majoria absoluta" del PP "cure aquesta ‘caixonitis’".