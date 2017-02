Les obres obligades del 131é Certamen de València tenen cognom valencià

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 15:30h

La 131a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Ciutat de València’ continuarà celebrant-se al Palau de la Música. Almenys, així serà l’edició d’enguany que, segons han informat des de l’auditori valencià, ja ha obert el termini d’inscripció per participar, el qual romandrà obert fins el 22 de febrer, mentre que el 28 del mateix mes se celebrarà el sorteig.També s’han donat a conèixer les obres obligades de les quatre seccions. En la secció d’honor, les bandes inscrites hauran d’interpretar, a més de l’obra lliure i un pasdoble, Scylla del valencià Francisco Zacarés, una estrena absoluta. En secció primera, hauran d’interpretar Everest del valencià Jordi Peiró, que també serà una estrena, i en segona Taj Mahal del valencià Hugo Chinesta. Només en la secció tercera s’ha optat per un compositor estranger: un dels membres del jurat de la 131a edició del CIBM, Otto Schwarz, de qui les bandes hauran d’interpretar Around the world in 80 days.Les bandes inscrites en aquest període podran participar en el sorteig que es farà a la sala Rodrigo del Palau de la Música el proper 28 de febrer a les 19.30 hores. Durant aquest període d'inscripció, es podran consultar les partitures obligades per a les diferents seccions del certamen.El 131é Certamen Internacional de Bandes de Música es desenvoluparà al Palau de la Música del 20 al 23 de juliol de 2017 i té una dotació en premis de 43.000 €. Podran participar en el sorteig les bandes de música no professionals i no seran admeses les professionals, aquelles que pertanyen a conservatoris o escoles de música professionals o les societats agrupades puntualment per a concursar. Tal com figura a les bases, la convocatòria d'aquest certamen té com a finalitat fomentar i estimular l'activitat musical com a part fonamental del patrimoni cultural valencià i mantenir la tradició i la intenció d'acostar a la ciutadania una rica programació d'activitats musicals en el sentit més ample.