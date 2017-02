La cuina sobre rodes substituirà enguany les tradicionals parades d’embotit de Falles

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 00:00h

Les parades d’aliments registraran, durant aquestes pròximes festes falleres, alguns canvis significatius, sobretot les parades de xoriços a la graella, que seran substituïdes per camions de cuina sobre rodes (food trucks).Amb aquest canvi, segons ha explicat el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, es guanyarà en salubritat, ja que aquestes instal·lacions ofereixen, des d'un punt de vista sanitari, “més garanties de seguretat” que els llocs de venda a l'aire lliure, i compten amb dipòsits d'aigua interns. També s'evitarà així l'eixida de fum al carrer.De moment, es desconeix el nombre de camions de cuina sobre rodes que envairan els carrers de València en Falles, però les comissions falleres respecten aquesta iniciativa “de manera extraordinària”, segons va apuntar Fuset en roda de premsa.Així mateix, el regidor va indicar que estan en contacte amb l'Associació Valenciana de Food Trucks i “estan molt contents” per com està funcionant la iniciativa: “Les comissions no estan tenint problemes per trobar aquests llocs”.La Policia Local serà l'encarregada de vetlar perquè no hi haja cap de les parades antigues i Fuset ha instat la ciutadania i les comissions a denunciar qualsevol anomalia perquè els agents facen acte de presència i adopten les mesures pertinents.A més a més, els llocs de mercat s'hauran de situar en Falles solament en una part del carrer perquè els visitants puguen transitar amb més fluïdesa i hi haurà limitació quant al nombre i a l'extensió dels camions, que estaran en marxa a partir de l'11 de març.Així mateix, i entre altres mesures, les comissions falleres hauran de senyalitzar el sentit de les visites al monument faller i pel que fa a les limitacions horàries sobre les terrasses que es troben al voltant de les falles de Secció Especial, de Russafa, relacionades amb la il·luminació, s'ampliaran als carrers habituals de Gran Via, entre els carrers compresos entre Cuba i Russafa.