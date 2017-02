Què s’ha de fer per poder gaudir d’una mascletada des del balcó de l’Ajuntament?

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 16:30h

Després de l’experiència de l’any passat, que el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha qualificat com “un autèntic èxit”, l’Ajuntament de València ha decidit duplicar el nombre de persones que podran gaudir d’una de les mascletades falleres des del balcó principal de l’Ajuntament. En total, 360 ciutadans, 20 cada dia, tots triats per sorteig, podran gaudir d’aquesta experiència. L’únic requisit, estar empadronat a València.Fuset ha explicat el “senzill” mecanisme d’inscripció. “Qualsevol valencià o valenciana empadronat a la ciutat de València, que són els qui amb els seus impostos fan possible eixe cicle de mascletades, es podran inscriure en la pàgina web www.valencia.es/sorteigmascleta des de hui i fins a les 23.59 hores del pròxim diumenge 19 de febrer. A partir d’ací, els qui s’inscriguen optaran a un sorteig de 10 entrades dobles, cada dia amb un aforament”, que enguany es duplica per tal d’augmentar el nombre de persones que podran complir un dels seus somnis: presenciar una mascletada des del balcó principal de l’Ajuntament”.Les persones triades per sorteig hauran de ser majors d’edat i personar-se en l’Ajuntament proveïts del DNI. La invitació no podrà canviar-se per cap altre dia al que haja correspost i, en cas de no poder assistir, es recorrerà a una llista de reserva.Pere Fuset ha recordat que en les Falles de 2015 van ser 18.000 les persones inscrites al sorteig del qual van eixir les ciutadanes i ciutadans que, amb un acompanyant, van poder assistir a una de les mascletades de Falles juntament amb representants de comissions falleres, juntes locals d’altres poblacions, falleres majors i les seues corts d’honor, autoritats i convidats fins a completar l’aforament de 195 places que, segons els tècnics, té el balcó, pel qual han passat, des que el nou govern municipal va decidir obrir-lo a veïnes i veïns de València i visitants de la ciutat, ja més de 166.000 persones. En aquest sentit, Fuset ha assenyalat que l’“obertura del balcó al poble ha sigut tot un símbol dels nous vents que bufen en el govern de la ciutat, i un any més volem que continue sent el balcó del poble també en Falles, també durant les mascletades i, fins i tot, dupliquem el nombre de places”.A més de la que té com a destinatària la ciutadania en general, dos línies més d’assistència al balcó a què s’ha referit Fuset en roda de premsa garanteixen la presència de representants de les comissions falleres de la ciutat de València i de les juntes locals falleres d’altres poblacions valencianes en aquestes primeres Falles declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat.En el primer apartat hi haurà, cada dia, entre l’1 i el 15 de març, quatre representants d’un total de set comissions falleres. “En total, 28 representants diaris de la festa fallera de la ciutat i un total de 420 durant els 15 dies. Les comissions convocades, continuant l’orde iniciat l’any passat, seran des de la 110 (plaça de Lope de Vega) fins a la 207 (Mestre Lope - Josep Carsí).Respecte a les juntes locals convidades, que podran acudir amb un total de quatre representants, seran les d’Alberic, Alboraia, Alzira, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer i Benifaió.El regidor Fuset s’ha referit també en aquesta roda de premsa a la publicació del ban de Falles que es va publicar en el web municipal divendres passat. “És un ban que tradicionalment regula la festa al carrer durant tot el mes de març i que incidix en aspectes com l’ocupació del domini públic, sanitat, seguretat i altres que són molt importants que es reforcen per a facilitar una major convivència entre el conjunt de la ciutadania, qualsevol que siga la manera en què participen de la festa.”Fuset ha recordat que aquest ban “ha sigut consensuat amb els agents fallers des de fa mesos, que ja el coneixen. Pensem que és molt positiu per a afavorir eixa necessària i imprescindible convivència entre els fallers i falleres i la resta dels veïns, perquè tots estem convidats a viure la festa i tots formem part de la ciutadania de València”.El ban regula usos com el dels mercats ambulants de carrer, “que enguany novament es veuran limitats a un dels costats del carrer per a afavorir l’afluència de la gent”, i també fa “una especial incidència i recomanació en la necessitat de respectar el caràcter inclusiu de la festa, d’una manera molt especial amb les persones que tenen algun tipus de mobilitat reduïda”.