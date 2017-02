Sanitat augmentarà la plantilla de l’Hospital de la Ribera en 300 professionals

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 00:00h

La plantilla actual del departament de l’Hospital la Ribera, d’Alzira, no sols es mantindrà, sinó que s’augmentarà amb la contractació de més professionals “per equiparar-la amb les ràtios per habitant dels centres sanitaris de gestió directa de la Conselleria de Sanitat”, segons ha informat en un comunicat la Junta de Personal del centre sanitari després d’una reunió, el passat dia 1, amb responsables de la Conselleria de Sanitat. En concret, apunten, l’Administració ha calculat “que poden faltar uns 300 professionals més”.D’altra banda, segon informaren els responsables de la GVA a la Junta de Personal, la gestió directa de l’Atenció Sanitària de La Ribera “no suposarà un augment pressupostari” sinó que el que es farà -amb els 192.000.000 milions d’euros que costa en l’actualitat a l’Administració Pública- és “canviar-lo de capítol pressupostari –del de les concessions administratives als capítols de personal i infraestructures-.En la mateixa reunió, els responsables de Sanitat han anunciat que l’Administració “no intervindrà ni modificarà, ni es veurà afectada la Cartera de Serveis de les Especialitats que existeixen en l’actualitat en La Ribera” de tal forma que “es mantindran totes les especialitats i serveis actuals”.La Junta de Personal, en la mateixa reunió, ha demanat que es nomene “a la major brevetat possible” el nou Comissionat de la Conselleria de Sanitat en el Departament de La Ribera. En aquest sentit, la Conselleria ha informat que està pendent de la tramitació del nomenament.A més a més, el departament que dirigeix Carmen Montón ha anunciat que obrir-se la Borsa de Treball de la Conselleria al Departament de La Ribera el dia 6 de Febrer “perquè puga estar operativa a partir de l’1 d’Abril de 2018” i així contractar personal de la Conselleria de Sanitat.Els responsables de Sanitat han demanat disculpes “per la tardança en la convocatòria de la reunió” i han adquirit “el compromís a partir d’ara, de realitzar reunions periòdiques amb el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal per intercanviar informació”.Finalment, la Junta de Personal exigeix que es busque un “equilibri” entre els drets de Personal de la Conselleria de Sanitat i el Personal Laboral, “perquè no es creen greuges comparatius” i anuncia que vetllarà per la defensa i la recuperació “de tots els drets laborals” del personal de la Conselleria de Sanitat i per la defensa “de la qualitat assistencial a la ciutadania”.