Castelló de la Ribera restaura l’ajuntament per evitar despreniments de la cornisa

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 00:00h

L’alcalde Óscar Noguera assegura que en 2014 ja hi havia un informe tècnic que aquestes obres es realitzaren de forma “immediata”



Xavier Pérez / Castelló de la Ribera.



L’Ajuntament de Castelló de la Ribera (Ribera Alta) ja ha començat les obres per a restaurar el voladís de la Casa Consistorial per motius de seguretat per als veïns. L’alcalde Óscar Noguera (Compromís-Gent de Castelló) ha explicat a La Veu que el passat més de desembre, concretament el dia 24, va caure una part de la cornisa al carrer que “ens va alarmar” i per això es va elaborar un informe tècnic en el qual es recomanava “la intervenció immediata” de les obres per assegurar aquest voladís.



Cal recordar que tot l’edifici, que comparteix l’Ajuntament i la seu de la Reial Séquia d’Escalona, està rodejat per aquesta cornisa, on cada peça fa un pes de 700 quilos per metre quadrat, i per això l’equip de govern “ha actuat amb pressa” perquè es rehabilite aquesta part del sostre i “no hi haja cap desgràcia”, ha dit Noguera.





Actualment, l’empresa ja està executant l’obra amb un pressupost de 260.000 euros, dels quals la Séquia haurà d'aportar la seua part corresponent. “Aquestes obres es sufragaran amb part del romanent del préstec de 2016 que sempre fem per a aquest tipus de incidències”.



L’alcalde castelloner ha lamentat que en 2014, legislatura on governava el PP amb majoria absoluta, ja es va fer un informe d’Urbanisme per part del tècnic corresponent on s'instava perquè “es realitzaren aquestes obres de forma immediata per les patologies que presentava aquest voladís”.



L’edifici de l’Ajuntament de Castelló de la Ribera es troba en un dels punts neuràlgics de la població i està construït sobre un solar de 1.785 m2 que ocupava part del convent de Sant Vicent Ferrer, fundat l’any 1590. Va ser inaugurat el 3 d’agost de 1957.



L’edifici és compartit amb la Reial Séquia d’Escalona i és una obra de l’arquitecte Eduardo Alegre Fayos.



