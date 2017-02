Villena explora les possibilitats culturals del vi amb el ‘Fondillón’ com a producte estrella

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 14:45h

Les II jornades enogastronòmiques Enotur Villena arriben al seu punt ‘fort’ el proper cap de setmana

Raquel Huete, directora general de Turisme de la GVA amb membres de l'equip de govern de Villena. URL curta



SFJ / Villena.



El passat 3 de febrer començà a Villena (l’Alt Vinalopó) les II Jornades de la ruta del Vi d’Alacant que es perllongaran fins al proper diumenge. Amb una afluència “destacada i important”, segons apunten des del sector turístic de la població, el sector enoturístic espera amb satisfacció aquest cap de setmana, assenyalat com “dies forts” per gaudir de les propostes culturals al voltant del vi. En aquest sentit, ACEVIN (Associació Espanyola de Ciutats del Vi) va destacar Villena amb una menció especial (el premi recaigué en Laguàrdia-La Rioja), on es destaquen les accions i activitats al voltant del vi, l’enologia i el turisme que es porten a terme entre l’administració local i el sector privat, encara que també destaca per la producció, ja que Villena compta amb huit bodegues. Tot i això, Villena despunta per ser la ciutat que “més activitats realitza relacionades amb el turisme del vi”, amb quatre de les huit bodegues visitables i on destaquen vins “exclusius” que s’exporten a països com Xina.



Així doncs, Villena ofereix activitats i productes als visitants, sobre els quals ressalta el vi estrella: el Fondillón. “Un vi que només es troba a la demarcació d’Alacant i que antigament sol es bevia en Reis”, ara però, “només el podem trobar ací”, afirmen des l’oficina de Turisme. Al llarg dels dies que resten d’aquestes segones jornades, els visitants poden gaudir de menús regats amb vins DO Alacant, visites a cellers a preus reduïts, tasts de vi en enoteques, en restaurants i en el Teatre Chapí, sopar i tast en el Museu de l'escultor Antonio Navarro Santafé, enopacks en diversos allotjaments turístics i festivals de tapes, entre les activitats enoturístiques que un any més podran ser gaudides en Enotur Villena a preus especials per als visitants que s'acosten a la ciutat alacantina del 3 al 12 de febrer.





La directora general de turisme amb membres de l'equip de govern de Villena.



El vi, la gastronomia, l'oci, la música i la cultura són els protagonistes durant aquests gran esdeveniment organitzat per la Regidoria de Turisme de Villena en col·laboració amb la Ruta del Vi d'Alacant, el Consell Regulador de Vins d'Alacant i els establiments villener que participen. Igualment, durant les Jornades Enotur els visitants podran gaudir de Menús Enotur Villena 2017, a més de l'oferta Tapa i vi a 2,5 euros en tots els restaurants que participen. Un altre dels grans atractius és el recorregut “Vi és cultura” que proposa visitar el Museu Escultor Antonio Navarro Santafé, famós autor de l'escultura de l'Ós i l'Arboç, degustant vi. Aquesta activitat es realitzarà de dimarts a diumenge i l'eixida parteix de l'Oficina de Turisme de Villena.





Enotur Villena 2017 conclou el diumenge 12 de febrer amb diverses rutes enològiques per diferents cellers i dues interessants visites guiades: Visita amb tast a la Casa Modernista Comparsa Llauradors (plaça de Santa María, 15) i Visita guiada al Teatre Chapí amb degustació.



A les xarxes



Després de l'èxit que suposà la primera convocatòria, enguany s’ha decidit repetir el II Concurs d’Instagram ENOTUR VILLENA 2017, que en aquesta ocasió usarà el hashtag: #enoturvillena17. Tots els qui participen compartint el seu millor moment enoturístic, entraran a formar part del sorteig d'una escapada a una destinació de la Ruta del Vi d'Alacant, valorada en 200 euros. Per a participar, només han de seguir a @turismovillena en Instagram i compartir les seues fotos amb el hashtag #enoturvillena17 citant aquest perfil.



En aquesta segona edició participen Allotjament Casa de les Aromes, Hotel Restaurant Salvadora, Apartament La Merla Blanco, Cellers Francisco Gómez, Cellers Sierra Salines, Celler Les Virtuts, Celler Casa Corredor, el Celler de Cervantes, Vull Delicatessen, Museu de l'Escultor Navarro Santafé, Teatre Chapí, Restaurant di Trevi, Restaurant la Teula Blava, Restaurant Miguel Ángel, Fonda El Rebost, Pizzeria Damiano, Restaurant Warynessy, Gastrobar 19&Punt, Restaurant Auroch i Enológate.