El Gran Premi Ciutat de València d’atletisme es disputa aquest cap de setmana

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 15:15h

El Velòdrom Lluís Puig donarà el tret d’eixida el divendres de vesprada a 18 proves



Javier Cid / València.



El Gran Premi Ciutat de València torna el 2017 amb la seua segona edició d'aquesta nova era després de recuperar la competició la temporada passada, després d'anys d'absència. L’esdeveniment tindrà lloc al Velòdrom Lluís Puig el divendres 10 de febrer a partir de les 16.45 hores, on 232 atletes repartits en 18 proves lluitaran per batre els seus millors registres i pels 2.500 euros que es repartiran en concepte de premis.



A més, tindran lloc els següents memorials en la seua categoria que premiaran els guanyadors amb 250 euros cadascun:



El Memorial José Antonio Cansino reconeixerà la millor marca en salts i farà el lliurament el Playas de Castelló.



El Memorial Emilio Ponce premiarà la millor marca en velocitat i tanques. Serà el Club d’Atletisme València Esports qui faça el lliurament.



El Memorial Toni Herreros recompensarà les millors marques en mig fons, fons i pes masculí. El Club d’Atletisme Safor Delikia Sport l’atorgarà.



El Memorial Toni Lastra premiarà les millors marques en mig fons, fons i pes femení. Serà la Societat Esportiva Correcaminos qui s'encarregue de l’entrega del premi.



Així mateix, es sumaran dos xecs de 250 euros cada un que lliurarà el campió paralímpic David Casinos. Seran "Premis a la Projecció" per a les millors marques en homes i dones realitzades per atletes del País Valencià.





El Velòdrom Lluís Puig durant el Gran Premi de València 2016. Fotografia: FACV.