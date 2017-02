Un autobús del País Valencià acudirà el 15 a la protesta contra el CETA a Estrasburg

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 00:00h

L’autobús l’rorganitza la delegació d’EU al parlament europeu, en el marc de les accions per tractar d’aturar la signatura d’un tractat que, segons la portaveu d’Esquerra Unida a Brussel·les Marina Albiol, “tindrà conseqüències nefastes per al teixit productiu de tot Europa, i sobretot per als sectors més desafavorits de la població”.Segons Albiol, aquest tractat serà “especialment perjudicial” per a un territori com el País Valencià, ja que “directament atempta contra el sector agrari i ramader, contra la indústria tradicional i contra les pimes, que conformen la columna vertebral del nostre context socioeconòmic”.L’autocar eixirà d’Alacant a primera hora del dia 14 i farà parades a Alcoi, València i Castelló abans d’arribar a Barcelona, des d’on se sumarà al grup que conformen activistes de diferents punts de l’Estat.L’arribada a Estrasburg està prevista per al matí del mateix dia 15, una jornada en la qual els responsables de les diferents campanyes contra el CETA que es desenvolupen a França, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Holanda i Irlanda han organitzat diferents activitats de protesta: des d’una manifestació que acabarà en concentració davant l’Europarlament mentre es produirà la votació, fins a assemblees públiques i altres iniciatives lúdiques, culturals i artístiques.Responsables de les plataformes creades a diferents localitats del País Valencià contra el TTIP, el CETA i el TISA se sumaran a aquestes protestes europees. La portaveu d’EU a l’Eurocambra destaca que desenes d’activistes del País Valencià “capaços de desplaçar-se fins a Estrasburg en un viatge per carretera ben llarg i cansat mereixen tot el nostre respecte i admiració”, al temps que defensa: “Ens cal una societat civil ben activa perquè només des de la defensa dels drets i la democràcia als carrers podem fer front a aquest abús”.