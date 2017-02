El Magnànim obri el termini per presentar originals als premis València i València Nova

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 15:30h

La Institució Alfons el Magnànim ha obert el termini de presentació d’originals per a l’edició 2017 dels premis València i València Nova, segons ha informat la institució en un comunicat. Tal com estableix la convocatòria, publicada ahir, dilluns 6 de febrer, al Butlletí Oficial de la Província, les obres, que han de ser inèdites, es podran presentar fins al 28 d’abril de manera telemàtica a través de la pàgina web de la institució Les obres presentades optaran als guardons de narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà i assaig, i a banda hi ha una categoria (València Nova) per a menors de 31 anys en totes les modalitats. La concessió dels guardons comporta la publicació de l’obra i un premi en metàl·lic de 15.000 euros en les modalitats de narrativa i assaig i de 7.500 euros en les de poesia. Pel que fa a la categoria jove, València Nova, els premis són de 5.000 euros en narrativa i assaig i 2.500 euros en poesia. El premi d’assaig serà publicat directament pel Magnànim dins del seu catàleg i Bromera editarà els llibres en valencià (poesia i narrativa), mentre que Versàtil ho farà amb els premis de narrativa en castellà i Hiperión s’ocuparà dels premis de poesia en castellà.Xavier Rius, diputat de Cultura, ha manifestat que confia que aquesta edició, amb més temps en la convocatòria, “millorarà la participació en quantitat i qualitat dels treballs que opten a uns premis cada dia més prestigiats i reconeguts” i es consolidaran els canvis iniciats el 2016, en especial l’aposta del Magnànim per l’assaig i els premis per a joves. “En un temps de crisi i de canvi –explica el responsable de Cultura— són més necessaris que mai el pensament i la reflexió i la Diputació té l’obligació i el deure d’oferir espais a veus noves i plurals”.Rius ha destacat també que igual que l’edició anterior es cuidarà molt “el prestigi i la pluralitat de les persones que integren els jurats” i que la gala d’entrega, el mes d’octubre, serà “sorprenent i divertida”.Cal recordar que a l’edició 2016 els premiats varen ser Manel Marí (poesia en valencià), Constantino Molina (poesia en castellà), Teresa Broseta (narrativa en valencià), José Vicente Pascual (narrativa en castellà) i Jordi Julià (assaig), a més, de Bruna Generoso i Raquel Vázquez en la modalitat de poesia jove en valencià i castellà.