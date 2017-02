Joan Baldoví, el líder millor valorat pels espanyols i Iglesias, el pitjor

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 16:00h

Unidos Podemos, de nou per davant del PSOE segons l’enquesta del CIS



RedactaVeu / EP / Madrid.



El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, és el líder millor valorat, amb una puntuació de 4,22 en el baròmetre de gener del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).



Segueixen Baldoví: Xavier Domènech, d'En Comú, amb 4,13, i emergeix el president de la gestora del PSOE, l'asturià Javier Fernández, que se situa com el millor puntuat entre les formacions d'àmbit estatal. Els enquestats li donen una nota mitjana de 4,12 punts, encara que és veritat que només el valora un 20% i que és un desconegut per a set de cada deu entrevistats.



Darrere de Fernández apareixen Alberto Garzón, d'IU, amb 4,02; Albert Rivera (Cs), amb 3,56 punts; el president Mariano Rajoy, amb 3,1; i Pablo Iglesias, de Podemos, amb 2,87 punts.



El baròmetre manté el PP com el partit amb major estimació de vot, amb el mateix 33% que va aconseguir en les estatals de juny de 2016, mentre que Unidos Podemos i les seues confluències sumen un 21,7% i repeteixen en la segona plaça, malgrat que l'enquesta es va produir després d'esclatar la crisi interna en Nadal i malgrat que el PSOE guanya 1,6 punts després de la seua caiguda a l'octubre i ara arriba fins al 18,6%.



L'enquesta, feta pública aquest dimarts, es basa en 2.490 entrevistes personals realitzades en 255 municipis de 48 províncies entre els dies 2 i 12 de gener, poques dates després d'esclatar la crisi en Podem i la campanya de "Iñigo Així No" dels afins a Pablo Iglesias contra #el seu número dos, Iñigo Errejón. És també el primer sondeig del CIS amb intenció de vot des que Mariano Rajoy va aconseguir superar la investidura en el Congrés espanyol i es va formar Govern.



El PP es manté primer amb una estimació de vot del 33%, el mateix percentatge que va aconseguir en les estatals del 26 de juny de 2016, però 1,5 punts per sota de la seua dada de l'enquesta d'octubre, quan va marcar el seu millor registre de l'any passat.



Com va ocórrer a l'octubre, la segona plaça és per a la suma d'Unidos Podemos i les seues confluències, que marquen un 21,7%, dos punts per sobre dels vots que van aconseguir en les eleccions de juny. En concret, Unidos-Podemos aconsegueix un 13,9%, En Comú Podem aporta un 3,8%, l'aliança A la Valenciana amb Compromís baixa al 2,6% i En Marea es queda en l'1,4%.





I la tercera plaça és per al PSOE, que rebota des del 17% que va marcar a l'octubre després de l'eixida de Pedro Sánchez, que va ser la seua pitjor dada històrica, fins a l'actual 18,6%. Suma 1,6 punts però segueix en mínims històrics. Això sí, la diferència entre ambdues formacions es retalla i ara Podem i els seus socis només trauen tres punts als socialistes tot i que a l'octubre tenien un avantatge de quasi cinc punts.



Les posicions dels tres grups es mantenen en preguntar directament als ciutadans a quin partit votarien si les eleccions foren demà mateix: el PP és l'opció majoritària amb una intenció directa de vot del 20,7% enfront del 15% de Podem i els seus aliats i el 12,7% del PSOE. Davant la pregunta directa hi ha un 30% dels enquestats que no respon, un 14,5% que diu que no votaria i un altre 15,7% que encara no ho té decidit.



Quant a Ciutadans, segueix en la quarta plaça en la primera enquesta després de donar suport a Mariano Rajoy com a president del Govern. Això sí, cau quatre desenes respecte a l'enquesta anterior i marca un 12,4%, encara per sota del 13,05% que va aconseguir en les estatals de juny.



En la llista de líders emergeix el president de la gestora del PSOE, l'asturià Javier Fernández, que se situa com el millor puntuat entre les formacions d'àmbit estatal. Els enquestats li donen una nota mitjana de 4,12 punts, encara que és veritat que només el valoren un 20% i que és un desconegut per a set de cada deu entrevistats.



Iglesias, el pitjor valorat



En general, la taula l'encapçala ara el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, amb una nota de 4,22 punts, seguit de Xavier Domènech, d'En Comú, amb 4,13. Darrere de Fernández apareixen Alberto Garzón, d'IU, amb 4,02; Albert Rivera (Cs), amb 3,56 punts; el president Mariano Rajoy, amb 3,1; i Pablo Iglesias, de Podem, amb 2,87 punts.



D'altra banda, l'enquesta reflecteix que un 31,8% dels enquestats té una dolenta o molt mala opinió del Govern del PP i que només un 14,4% elogia la seua labor com a "bona" o "molt bona". El president Mariano Rajoy millora els seus registres i ja compta amb un 21,5% d'entrevistats que asseguren tenir bastant o molta confiança en la seua gestió, enfront d'un 75,7% que assegura tenir-ne poca o gens.



Al contrari, la labor del PSOE en l'oposició segueix molt qüestionada perquè només l'elogia un 4,7% enfront d'un 63,1% que la desqualifica com a "dolenta" o "molt dolenta".