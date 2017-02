Bonig considera que el decret de plurilingüisme és 'l’avantsala de la immersió lingüística'

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 16:45h

El PPCV eleva al Congrés dels Diputats espanyol la seua oposició a aquesta normativa, que també serà presentada a les Corts Valencianes

Foto: José Soler (ACN). URL curta







ACN / València



El PPCV ha presentat aquest dimarts al Congrés dels Diputats espanyol una iniciativa parlamentària “en favor de la llibertat i en contra del xantatge lingüístic del Consell” arran del decret de plurilingüisme, aprovat pel govern valencià fa dues setmanes.



En declaracions als mitjans, després de reunir-se amb el portaveu popular al Congrés, Rafael Hernando, la síndica del PP valencià Isabel Bonig ha explicat que la iniciativa, que també serà presentada a les Corts Valencianes, sorgeix de la necessitat de “defensar un dret fonamental com és la llibertat, la llibertat dels pares a triar la llengua en la qual volen educar els seus fills”. Bonig ha remarcat la necessitat de “traslladar el debat i el problema valencià a les Corts Generals, perquè tot Espanya sàpiga el que ocorre a tota la Comunitat Valenciana, que cada dia s’assembla més al que va començar fa temps a Catalunya”. En la seua opinió, el decret de plurilingüisme és “l’avantsala de la immersió lingüística en la Comunitat, tal com la van aplicar els nacionalistes a Catalunya”.



Sobre això, la presidenta dels populars ha manifestat que el País Valencià "té l'enorme privilegi de tenir dues llengües cooficials i mai hi ha hagut problemes" i ha remarcat que “la Llei d'Ús d'Ensenyament del Valencià és del 1983, creada pel PSPV, i el PPCV l'ha mantinguda durant els 20 anys en què ha estat al govern de la Generalitat Valenciana. Amb aquesta llei es permet que s'alternen les dues llengües i tots els valencians teníem el dret a expressar-nos en la llengua que volíem, sense cap problema”.



“Discriminació entre les zones valencianoparlants i castellanoparlants”



La portaveu popular ha afirmat que el president Ximo Puig i la vicepresidenta Mónica Oltra “han aprovat un decret de plurilingüisme que no respecta el dret dels pares a escollir el tipus d'educació i llengua vehicular per als seus fills. Hi ha també una clara discriminació entre les zones valencianoparlants i castellanoparlants. Puig i Oltra, PSPV i Compromís, amb ajuda de Podem, estan convertint l'educació en una arma d'adoctrinament”.