S'obrin diligències d'investigació penal pel gran embús a l'A3 per la nevada

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 17:00h

La fiscalia ha admès a tràmit la denúncia presentada per Emilio Llepes, en representació de Comissions Obreres (CCOO), com a conseqüència del que va succeir durant el temporal en les carreteres de l’A3 entre Bunyol i Utiel i especialment la d'Aiora a Requena. Arran d'aquesta admissió s'ha procedit a incoar diligències d'investigació penal, així com s'ha designat el Fiscal instructor.La motivació d'aquesta denúncia és l'incompliment de les condicions del servei, en quant a treballadors i en quant a maquinària, per part de les empreses adjudicatàries del servei de conservació de carreteres, segons explica el sindicat en un comunicat. Document on també afegeixen un exemple, que és el de l'empresa UTE que es fa càrrec de la V4 i V7, que quan va fusionar els dos sectors, va procedir a acomiadar treballadors, “perjudicant seriosament la capacitat de resposta davant situacions com la produïda en el passat temporal” segons explica CCOO.És més, aquest sindicat es referma en el fet que ja va denunciar, que un procediment com aquest “és el que s'ha pretès efectuar amb els centres de la V2 i V6 encarregats de la conservació de l’A3 (La Reva i el Rebollar), minvant amb açò la plantilla de treballadors i mitjans malgrat que el centre V6 necessita un augment de personal i maquinària en ser el més afectat per les emergències de viabilitat hivernal en l'A3”.La passada setmana, una representació dels treballadors i de CCOO es van reunir amb els portaveus dels grups parlamentaris per a instar-los a sumar-se a la moció exigint al Govern estatal que es milloren els sistemes de coordinació entre els òrgans de l'Administració General de l'Estat i la resta d'Administracions Publiques. Aquesta moció reclama una millora comunicativa en el desenvolupament de funcions dirigides a assegurar la viabilitat en la Xarxa de Carreteres de l'Estat, en casos de nevades i altres fenòmens meteorològics extrems que poden afectar la citada Xarxa.L'augment de la dotació de mitjans mecànics, materials i humans en els plans d'actuació enfront de contingències hivernals de gel i neu, és una altra de les exigències d'aquest document, amb què es vol recuperar wls treballadors que van perdre la seua ocupació per les fusions dels centres de conservació.Aquesta moció consensuada entre el PSOE, Compromís Podem i IU, que es debatrà el 14 de febrer en el Congrés dels Diputats espanyol, té com a objectiu últim evitar que es tornen a produir fusions de centres que, segons explica el sindicat, “només persegueixen el fet de disminuir personal i maquinària, comprometent la capacitat de resposta i provocant successos com els patits els dies 19 i 20 de gener, que van mantenir atrapats en els seus vehicles centenars de conductors durant més de 16 hores”.