La Diputació ajuda l’FSMCV a professionalitzar el sector i agilitzar les ajudes

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 17:00h

La Corporació provincial valenciana destina cada any 3 milions d'euros en ajudes a col·lectius musicals dels municipis valencians, per a millora i rehabilitació de locals i noves partitures i instruments



Redactaveu / València.



El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Pedro Rodríguez, han signat un conveni de col·laboració per a la implantació d'un projecte de gestió cultural per a societats musicals, amb la finalitat de modernitzar aquests ens i professionalitzar la seua gestió, la qual cosa permetrà agilitzar les ajudes.



El president de la Diputació ha definit aquest acord com “un pas més en una col·laboració molt fluïda”, i ha destacat la “consecució de l'objectiu de la professionalització en la gestió del col·lectiu musical després d'una lluita de 17 anys per part de la Federació”. Jorge Rodríguez ha valorat aquesta “aposta per la modernització i un treball millor fet que permeta agilitzar els tràmits i donar a conèixer amb claredat les ajudes als beneficiaris”.



En la signatura del conveni, en la qual també ha participat el diputat de Cultura, Xavier Rius, s'han exposat les línies principals d'aquesta col·laboració, que posarà al servei de les societats musicals una sèrie de gestors culturals per part de la Federació i un coordinador tècnic de la Diputació, que a més de facilitar la gestió als col·lectius musicals, agilitzarà, entre altres tràmits, la sol·licitud de les subvencions que concedeix la Corporació provincial.



Rius ha destacat “les línies de complicitat entre la Diputació i diferents entitats socials, en aquest cas les musicals”, que es plasmen en “un conveni de col·laboració i assessorament que contribueix a l'enfortiment de les societats musicals valencianes”.



Tres milions d'euros anuals en ajudes



Aquestes subvencions van arribar el passat any als 3 milions d'euros, amb 1.275.000 euros del programa ‘Retrobem’ per a concerts, manteniment de les escoles i adquisició de noves partitures; 625.000 euros per a millora de certàmens i actes commemoratius; altres 625.000 euros per a compra d'instruments; i 500.000 euros per a la rehabilitació de locals musicals. Una altra de les novetats introduïdes pel nou govern provincial és la inclusió de les societats musicals amb un local arrendat, almenys durant 5 anys, en les ajudes a rehabilitació de locals musicals, que fins a hui només arribava a col·lectius amb locals en propietat.



En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, “la música forma part de la nostra cultura i les nostres vides, i tot el que siga ajudar les societats i col·lectius musicals dels municipis valencians és una responsabilitat d'aquesta Diputació”. Rodríguez ha afegit, en referència al conveni amb la Federació de Societats Musicals, que “les ajudes són importants perquè és la forma més evident de passar de les paraules als fets, encara que no menys important és formar eixos gestors culturals que aporten agilitat i fluïdesa a les sol·licituds dels ens musicals”.





Per la seua banda, Pedro Rodríguez, màxim responsable de la Federació de Societats Musicals valencianes, ha agraït a la Diputació, en nom de la Federació i dels col·lectius musicals -547 en tot el País Valencià- el caràcter “dinamitzador” d'una institució “amb molta experiència en la figura del gestor cultural i de les Agències de Desenvolupament Local”, que representen el model de professionalització que s'ha convertit en “l'aspiració legítima del col·lectiu musical valencià des de l'any 2000”.



“Hem contractat una sèrie de gestors culturals que posem al servei de les societats musicals, per açò demanem la col·laboració de la Diputació perquè ens ajude a coordinar aquest pas cap a la modernització que arreplega el nostre ideari”, ha explicat el responsable de l’FSMCV, que ha afegit que “la crisi va paralitzar aquest procés mitjançant el qual pretenem equilibrar el binomi professionalització-voluntarisme que es dóna en el col·lectiu musical”.



El conveni signat aquest dimarts es perllongarà fins a juny de 2019 i preveu la coordinació de la Diputació i l’FSMCV en l'assistència a les societats musicals, a les quals es vol implicar en tot el procés de subvencions del qual són beneficiàries, reforçant la professionalització de la gestió cultural del col·lectiu amb una assistència territorialitzada.