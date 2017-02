Les Corts amplien el voluntariat pel valencià a tot el personal del parlament

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 00:00h

Llengua i drets lingüístics

A partir d'ara s'amplia l'activitat del Voluntariat pel Valencià, en la qual ja participaven els diputats des de 2011, a tot el personal de les Corts Valencianes. La iniciativa s'ha aprovat aquest dimarts a través d'una proposta del president de les Corts, Enric Morera, en la qual es demanava la participació de tot el personal del Parlament en el programa “Parla'm en valencià” d'Escola Valenciana El pròxim 1 de març tindrà lloc un acte a les Corts en el qual s'explicarà el funcionament de l'activitat, moment que els treballadors d'aquest ens hauran d'aprofitar per inscriure's i així poder participar en aquest programa d'aprenentatge que, a més de les converses entre les parelles lingüístiques, també inclou passejades culturals i excursions, visites a funcions de teatre en valencià, tallers de teatre, visionat de cinema en valencià, tallers de doblatge i audicions de música en valencià i sessions de lectura i tertúlies literàries.Amb aquesta activitat es pretén posar en contacte persones valencianoparlants que s’han oferit com a voluntàries per conversar com a mínim 30 minuts a la setmana durant 10 setmanes amb persones que no ho són però que tenen la ferma voluntat d’aprendre el valencià i de llançar-se a parlar-lo sense complexos.Aquest és un programa que des de 2005 ha format més de 10.000 parelles lingüístiques i que enguany s'ha presentat en 72 poblacions. A més, cal destacar que des de l'any passat s'estan sumant a aquesta iniciativa institucions públiques valencianes, com ara les Corts, que s'incorporen ara, o l'Ajuntament de València, que ho feu l'octubre passat