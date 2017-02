L'any més humit al País Valencià des de 1989

Diumenge, 12 de febrer de 2017 a les 00:00h

El percentatge mitjà de precipitació s'ha situat en un 206%, un poc més del doble del normal

Castelló de la Ribera.

Foto: Ulisses (La Veu). URL curta







EP / València.



L'inici de l'any hidrològic 2016-2017 al País Valencià és, en la mitjana del territori, el més humit des d'aquest mateix període en 1989-1990, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).



Així mateix, el percentatge mitjà de precipitació en aquest inici d'any hidrològic, que comprèn des de l'1 d'octubre de 2016 al 31 de gener de 2017, s'ha situat en un 206%, un poc més del doble del normal.



Quant a les dades de precipitació acumulada, Aemet ha indicat que es van registrar entre 1.000,1 i 1.200 litres per metre quadrat en el sud de la demarcació de València i el litoral nord de la d'Alacant, zones en les quals es van concentrar les majors pluges.





Imatge: Aemet.



Sobre el percentatge de precipitació acumulada, el sud de la demarcació de Castelló, el nord i el sud-oest de la de València i l'interior nord de la d'Alacant van marcar les dades més altes, amb zones que es van situar entre el 300,1 i el 500 per cent de pluges acumulades.



Localitats



Per localitats, Aemet ha assenyalat que Tàrbena (la Marina Baixa) va ser el municipi que més precipitacions va registrar en aquest començament d'any hidrològic amb 1.334 litres per metre quadrat, enfront dels 417,2 litres que s'arrepleguen normalment. Per darrere, se situen Callosa d'en Sarrià (la Marina Baixa), amb 798 litres enfront dels 299,4 habituals, i Carcaixent (la Ribera Alta), amb 702,2 enfront dels 312,7 que són normals en aquesta població.



Els segueixen Ontinyent (la Vall d'Albaida), amb 676 litres per metre quadrat davant els 251,6 habituals; Pego (la Marina Alta), amb 661,1 litres enfront dels 386,1 normals, i Énguera (la Canal de Navarrés), amb 621,3 litres arreplegats en aquest inici d'any hidrològic enfront dels 279,1 normals.