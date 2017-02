El curtmetratge valencià 'més premiat de la història'

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 19:30h

La cinta serà projectada el pròxim 19 de febrer en el Palau de les Arts durant la gala d'inauguració de la 5a edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu , on, a més, el realitzador rebrà un xicotet homenatge d'aquest festival per la trajectòria internacional d'aquest curt."Vam fer un curt molt humil que denuncia les desigualtats des de la mirada innocent i objectiva de dues xiquetes de huit anys, i ho fa destacant especialment el punt de vista, la perspectiva", explica el director. El missatge que es vol transmetre és “totalment universal i va dirigit a tots els públics i està especialment recomanat per a la infància", segons Navarro.