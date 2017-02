El Bloc a favor del dret a decidir i contra el judici de Mas, Rigau i Ortega

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 09:00h

L’executiva nacionalista reunida a Sueca aprova per unanimitat el document “Estem per la democràcia” presentat per organitzacions del país en contra de la deriva autoritària de l’Estat espanyol que afecta no només Catalunya i el seu procés democràtic, sinó que acabarà afectant també el País Valencià.

L’executiva Nacional del Bloc Nacionalista Valencià, reunida a Sueca, va aprovar en la seua última reunió, per unanimitat, adherir-se al manifest “Estem per la democràcia”, signat per una vintena d’organitzacions polítiques, sindicals socials i culturals del País Valencià, que dóna suport al procés democràtic i sobiranista que es viu a Catalunya i va en contra de la judicialització que pretén imposar l’Estat espanyol.Aquesta judicialització ha tingut el moment àlgid amb l’inici del judici contra l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; l’exvicepresidenta Joana Ortega, i l’exconsellera Elena Rigau . En aquest procés la fiscalia demana 10 anys d’inhabilitació per a Mas i 9 anys per a Ortega i Rigau.Les organitzacions valencianes que de moment han signat el manifest solidari són: Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’Assemblea Antirepressiva i per les Llibertats, El Micalet, el Bloc d’Estudiants Agermanats BEA, les CUPs d’Almàssera i Biar, El Tempir, Escola Valenciana, Estela Roja de Benimaclet, ERPV, Esquerra Valenciana, Estat Valencià, Intersindical valenciana, JARIT, JODaD, Lambda, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Poble Lliure, SEPC, Societat Coral el Micalet.D’aquesta forma, el Bloc es posiciona clarament a favor de la democràcia i el dret a decidir.