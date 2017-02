Exposició ‘Caterina Albert / Víctor Català, itinerari vital, intel·lectual i literari’ a Elx

Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 00:00h

El 2016 ha sigut l’any Caterina Albert / Víctor Català, en què s’han commemorat els 50 anys de la seua mort. Caterina Albert i Paradís, coneguda pel seu nom de ploma, Víctor Català, és una de les veus més representatives del modernisme. Va haver d’adoptar aquest pseudònim masculí per tal de formar part del panorama literari de l’època i desenvolupar la seua obra amb més llibertat. Solitud fou l’obra que la consagrà com a escriptora. Per aquestes raons, la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha promogut una exposició literària itinerant a fi de fer conèixer entre el públic la figura i l’obra literària de Caterina Albert. Enguany, El Tempir i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració i suport de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, han unit esforços perquè l’alumnat conega l’itinerari vital, intel·lectual i literari d’aquesta gran escriptora.Recomanada per a 2n cicle d’ESO i Batxiller, es podrà visitar a l’Espai Cultural Obert (vestíbul Est) de l’Aulari de l’edifici Altabix de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) des del 3 al 22 de febrer. L’exposició té un horari de visita de 9 a 21 h (excepte divendres per la vesprada) i l’entrada és gratuïta. Aquesta exposició, oberta a tot el públic en general, és especialment de gran interès per a l’alumnat i, per això, convidem els grups escolars a veure-la en horari de matí o de vesprada.