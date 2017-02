La policia deté el gendre de la vídua de l'expresident de la CAM

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 09:45h

EP / Alacant.



Agents de la Policia Nacional han detingut el gendre de la vídua de l'expresident de l'extinta Caja Mediterráneo (CAM) per la seua presumpta relació amb el crim, segons han informat a Europa Press fonts de la recerca.



La víctima, María del Carmen Martínez, va ser trobada morta el 9 de desembre del passat any en un concessionari d'Alacant amb dos impactes de bala en el cap. El cos de la dona va ser trobat per treballadors de l'establiment a última hora de la vesprada.



La Policia Nacional estava investigant l'entorn de la vídua de Vicente Sala, sobre la qual no hi havia constància d'amenaces prèvies o denúncies interposades per la morta. Martínez va rebre un tret en la galta i un altre en la templa moments abans de pujar al seu vehicle.



Inicialment es va descartar el mòbil del robatori perquè el cotxe de la víctima era d'alta gamma i no se’l van emportar, així com tampoc es van apoderar de la seua bossa, en la qual portava diners en efectiu, joies i altres objectes de valor.