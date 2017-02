Un ferit i classes suspeses a causa de l'espectacular incendi d'una nau a Paterna

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 12:30h

Un jove de 27 anys, treballador de l'empresa, resulta ferit en l'incendi de la nau de productes químics que ha obligat a suspendre les classes en els col·legis propers a l'empresa Indukern sinistrada

El foc declarat a les 9.20 hores d’aquest dimecres en la empresa de distribució de clor s’ha estès a les naus adjacents. Emergències ha aconsellat als veïns que no isquen de casa de manera preventiva, ja que preocupa la toxicitat dels gasos. La columna de fum negre és visible des de quilòmetres de distància. Com a conseqüència de l'incendi, un jove de 27 anys, treballador de l'empresa, ha resultat ferit amb cremades de 2n grau i s'han suspès les classes en els col·legis pròxims a l'empresa Indukern.

RedactaVeu / Paterna



Un jove de 27 anys ha resultat ferit amb cremades de 2n grau en un 6% del cos en l'incendi registrat aquest dimecres a l'empresa de productes químics Indukern, al polígon de la Fuente del Jarro de Paterna, i que ha obligat a suspendre les classes en els col·legis propers, segons han informat fonts del CICU i de l'Ajuntament d’aquest municipi de l’Horta Nord.



El jove de 27 anys, que és un treballador de l'empresa, ha sigut evacuat a l'Hospital de La Fe de València per una unitat de SVB, on ja ha sigut donat d’alta. A més, com a conseqüència de l'incendi, que està provocant un gran núvol de fum negre, s'han suspès les classes en els col·legis pròxims a l'empresa Indukern i s'ha tallat el trànsit al túnel de la segona fase de Fuente del Jarro, segons ha informat l'Ajuntament.



Així mateix, el centre de Coordinació d'Emergències ha demanat a la població deixar lliures els accessos a l'incendi per afavorir els treballs d'extinció i seguir els incendis de seguretat. S'aconsella a la població confinar-se en les seues cases, tancar portes, finestres i sistemes de ventilació externs.



L'Ajuntament de Paterna ha comunicat que “l'únic ferit lleu per l'incendi del qual es té constància ha rebut l'alta mèdica”. Per la seua banda, des de l'empresa afectada, Indukern, han explicat, a través d'un comunicat, que “solament hi ha hagut un empleat ferit lleu que ja ha sigut donat d'alta pels serveis mèdics que l’han atès". La resta dels col·laboradors que es trobaven en les instal·lacions en el moment dels fets estan en perfectes condicions segons han destacat les mateixes fonts.



En aquests moments, hi ha 40 efectius de bombers dels parcs de Paterna, Burjassot, Catarroja i Torrent treballant per evitar que el foc afecte també les empreses properes. Per la seua banda, la Generalitat ha monitoritzat la xarxa d'estacions ambientals i s'ha comprovat que el vent afavoreix la dispersió de partícules.



L'incendi s’ha originat amb una explosió, a les 9.24h, en aquesta empresa química, situada al carrer de la Ciutat de Barcelona d'aquest polígon industrial. A més de bombers, s'han mobilitzat efectius policials i hi romanen de manera preventiva una unitat del Samu i una unitat de SVB.



L'incendi de grans dimensions s’ha declarat sobre les 9.20 hores d’aquest dimecres en una nau dedicada a la distribució de productes químics –en concret de clor−, després que a primera hora s’hagen escoltat explosions. L’enorme columna de fum negre, visible des de quilòmetres de distància, ha obligat la població a romandre a les seues cases.



El foc s'ha iniciat per causes desconegudes en aquesta empresa, que ha sigut evacuada. Fins al lloc s'han mobilitzat efectius de bombers de Paterna, Burjassot, Catarroja i Torrent, així com 4 BUPs (Bomba Urbana Pesada), un vehicle d'altura i dues bombes nodrisses, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers. A més, la Policia Local ha tallat el túnel d'accés entre la primera i segona fase d'aquest polígon i estudia si cal evacuar les naus adjacents. També preocupa la toxicitat les gasos.



La densa columna de fum és visible des de quilòmetres de distància i el vent està desplaçant-la cap a la zona de Santa Rita. De moment es desconeix si hi havia treballadors en la nau en el moment de l'explosió.