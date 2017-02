Torna el temporal de vent amb ratxes de fins a 100 km/h

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 12:00h

El temporal de vent torna aquest dimecres al territori valencià, on es registraran ratxes que a l'interior de les comarques del Nord podran arribar fins als 100 km/h en una jornada en la qual les temperatures baixaran fins als 6ºC, segons la predicció d’Aemet.Així, l'interior de la demarcació de Castelló està en risc taronja per vents, que aconseguiran els 100 km/h, mentre que el litoral de Castelló i l'interior de València estan en risc groc per ratxes de fins a 80 km/h. Davant aquesta situació, el Centre de Coordinació d'Emergències ha decretat el risc molt alt d'incendi forestal en el nord de Castelló i alt en la resta del País Valencià.Fins al moment, no s’ha produït cap incidència significativa pel fort vent, les ratxes del qual han sigut de 126km/h a Xert (el Baix Maestrat), 122 a Vilafamés (la Plana Alta), 105 a Traiguera (el Baix Maestrat), 93 a Xodos (l’Alcalatén) o 92 a Catí (l’Alt Maestrat)Aquesta jornada de dimecres el cel estarà poc nuvolós o buit amb temperatures en descens, en general d'entre 4 i 6 graus, i no se superaran els 18ºC.