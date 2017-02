Un catedràtic qüestiona les sentències del TC que anul·len la competència de la GVA en dret civil

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 12:30h

El catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València, Francesc de P. Blasco, ha criticat les sentències del Tribunal Constitucional (TC) del 2016 que anul·len tres lleis civils valencianes. En un article acabat de publicar en la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana l’expert considera que els magistrats “han negat una interpretació evolutiva de la carta magna, i així s’està privant la Generalitat de competències que li corresponen pel context jurídic i la realitat social”.“De la doctrina del Tribunal Constitucional en els recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Govern de la nació contra les lleis civils valencianes deriva que la legitimació constitucional de la competència en matèria de dret civil no descansa en una llei orgànica i democràtica, sinó en l’existència d’unes lleis franquistes vigents en el moment d’aprovar la Constitució i que mai van passar el judici de constitucionalitat”, ha destacat Francesc de P. Blasco, en referència a les tres sentències del Constitucional que anul·len tres lleis civils valencianes que les Corts Valencianes van aprovar pràcticament per unanimitat.En opinió de l’expert, el Tribunal no té en compte “ni el context jurídic ni la realitat social de les lleis anul·lades”. Aquestes són la llei de règim econòmic matrimonial valencià, la d’unions de fet formalitzades i la de relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen. Són algunes de les conclusions de l’article “Comentario jurídico-político a las sentencias político-jurídicas del Tribunal Constitucional sobre la competencia de la Generalitat valenciana en materia de derecho civil valenciano (o el artificio de cómo reconocerte todo y no darte nada)”, que acaba de publicar en revista jurídica esmentada.Francesc de P. Blasco ratifica que la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de dret civil “no viola cap principi ni valor constitucional” i, per tant, “no s’entén amb quin criteri són qualificades aquestes lleis d’inconstitucionals.” Per això, assegura que no caldria modificar la Constitució, sinó que el Tribunal Constitucional “només ha de creure’s la seua pròpia doctrina”. Així, des que es van aprovar aquestes lleis ara derogades, en l’Estatut d’Autonomia s’han produït uns canvis que modifiquen clarament el context jurídic i, segons el catedràtic, aquest fet no hauria de ser irrellevant per al Tribunal: “Les normes han estat vigents més de quatre i vuit anys, amb un consens social més que notable, i són, per tant, una expressió jurídica de la realitat social valenciana”, ha destacat.“L’argument del Tribunal Constitucional és enganyós i només serveix per buidar de contingut la competència o per reduir-la a àmbits jurídics de nul·la transcendència”, declara Francesc de P. Blasco. Des del seu punt de vista, l’argument del Constitucional té un punt de “voluntarisme i arbitrarietat”, perquè la competència reconeguda en l’Estatut d’Autonomia, segons el tribunal, només pot tindre com a objecte el costum, que ha de ser foral, i va ser abolit el 1707 amb els decrets d’abolició dels Furs, o les compilacions de dret civil foral, que eren lleis franquistes.En paraules del professor de Dret civil, “el Tribunal Constitucional nega una interpretació evolutiva de la Constitució”. Segons aquest plantejament, anul·lar aquestes normes és impugnar lleis que tenen el suport directe de la ciutadania valenciana. “La Constitució exposa que tots els òrgans de l’Estat han de reconèixer i emparar els estatuts d’autonomia com a part integrant del seu ordenament jurídic, i aquestes lleis que ara anul·la es basen plenament en l’Estatut”, ha apuntat el catedràtic. A més, Francesc de P. Blasco remarca: “No pareix que hi haja un altre camí que un canvi de criteri en la doctrina del Tribunal Constitucional, i aquest canvi no ha de ser arbitrari, sinó que l’avala la peculiaritat històrica de l’antic Regne de València, la voluntat del poble que ha quedat retratada reiteradament i per una interpretació evolutiva del text constitucional”.Francesc de P. Blasco Gascó és catedràtic de Dret civil des de l’any 1992 a la Universitat Autònoma de Barcelona i des del 2000 a la Universitat de València. Llicenciat en Dret per la UV i doctor per la institució acadèmica valenciana i Bolonya, ha sigut lletrat del Consell General del Poder Judicial i cap d’estudis de l’Escola Judicial.