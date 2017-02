Nadal al PP sobre el secessionisme lingüístic: ‘Torna-li la trompa al xic’

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 12:30h

Quasi dos hores perdudes en les Corts Valencianes per culpa d’una nova escenificació del PP sobre el debat estèril de la llengua. Els populars han tornat a perdre una nova ‘batalla de València’ en què demanaven, en una proposició de llei, que el Parlament es pronunciara a favor del secessionisme lingüístic, és a dir, que es diferencie el valencià del català.Com no, el defensor de la proposta popular ha sigut el síndic Jorge Bellver, qui ha disparat contra tot el que es movia i inclús ha dit a la tribuna que era “una vergonya que els grups polítics no hagueren presentat mai una proposta per defensar l’idioma valencià”. Bellver ha repetit al llarg del debat que l’únic que vol Compromís “és copiar el full de ruta de l’independentisme català”.La primera resposta ha vingut des de la Marina, concretament del diputat de Compromís Josep Nadal, que ha convidat el PP al fet que acceptaren una esmena per acabar amb aquesta “inútil batalla.Vostès tornen sempre al mateix: torna-li la trompa al xic”. Nadal li ha recordat a Bellver que va ser Zaplana qui va iniciar i consensuar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que “l’únic que pretenen és tornar a marejar sobre el tema”. Per últim, li ha recordat que hi ha "15 sentències" que deixen ben clara la unitat de la llengua.Així mateix Nadal ha dit que els populars volen seguir “la línia dura de Trump o Le Pen” i busquen “que el riu Sénia sigui el riu Bravo, alçar un mur i que el paguen els catalans”.Ciudadanos, mitjançant la diputada Mercedes Ventura, ha acusat el PP de “buscar la confrontació dels valencians, el PP ha vingut ací a fer sang i a obrir batalles que no interessen ningú”. La diputada de C's ha defensat que “en política no val tot” i ha afirmat que “els experts filòlegs són els qui han de debatre aquestes qüestions”Per la seua part, Sandra Mínguez, de Podem, ha insistit que portar un debat filològic a les Corts “es una pèrdua de temps: vostès −referint-se al PP− l’únic que volen és fer política i electoralisme de la llengua”. Mínguez ha mostrar la piulada del PPCV sobre que “el valencià tensiona” per mostrar l’actitud dels populars sobre la llengua.